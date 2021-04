近來在美國針對亞裔的仇恨情緒高漲,多地發生辱罵甚至襲擊事件,不少亞裔認為是受中國人牽連。有海外網上購物平台上載寫明「I’m not Chinese」(我不是中國人)的產品,昨被中國官媒《環球時報》怒轟「醜陋」,痛斥「歧視中國人」。

《環時》痛斥醜陋

《環時》點名批評外國網上購物平台Redbubble,稱只要在平台搜索欄輸入「I’m not Chinese」,就會有T恤、手機殼、口罩及杯等相關字句產品,不少列明自己是亞洲人,但屬於其他國家,如泰國人、日本人等。報道指部份更寫「Don’t Shoot I’m not Chinese(不要開槍,我不是中國人)」。

《環時》痛斥這些作品「醜陋」及「歧視中國人」,「那些仇恨亞裔的人,可不會在行兇前判斷受害者是哪國人。在上個月震驚全美的亞特蘭大連環槍擊案中,受害的六名亞裔裏就有四名韓裔女性」。

《蘋果》記者在Redbubble查閱,已找不到「Don’t Shoot I’m not Chinese」T恤(圖),惟見到零星「I’m not Chinese」產品,亦可找到撐中國人產品,如「I’m Not Yelling I’m A Proud Chinese」(我不大吼 我是一個驕傲的中國人)。

《環球時報》