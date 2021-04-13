自中共總書記習近平2015年提出廁所革命後，全國各地開展公廁改造升級計劃；2017年，習一句「廁所問題不是一件小事」的言論，讓廁所革命推向高潮。內地高德地圖發佈《2021中國公共廁所圖鑑》，當中從各城市日均搜索「廁所」次數統計，北京、四川成都、上海成為「十大內急城市」前三名；「十大如廁方便城市」（每平方公里有幾多廁所），首三位是上海、深圳、福建廈門；十大「如廁自由城市」（人均廁所數量），分別為浙江杭州、北京、西藏拉薩。

這次登上「全國十大如廁最自由城市」榜首的杭州，常住人口約1,036萬，全市有1,842座公廁，即大約5,600人就有一個公廁。根據香港立法會去年文件透露， 食環署在港設置約800個公廁，按全港750萬人計算，即大約9,300人就有一個公廁。

銀河公廁變打卡熱點

杭州的公廁不時成為網民焦點，例如「濱江星瀾里綜合體」公廁，其設計獨特，不僅民眾或網紅特意到此打卡，更有食肆廚房工作人員在公廁內開會。它以「銀河意念」型格設計，配上各種不銹鋼的用具，甚至有充電插位供使用。除了設計獨特的公廁，當地亦有配合高科技應用的公廁，位於武林路，除基本設施外，有咖啡出售和充電器出租，亦用上大量感應器，例如門鎖、沖廁、洗手液、水龍頭等，用家就可以「全程無觸碰」如廁。公廁更透過5G網絡，監測人流、氣味、濕度等。2018年，杭州推出「廁所革命」三年行動計劃，列出「有手紙，無異味」公廁的目標要求，使杭州公廁能在各方面全面提升。

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