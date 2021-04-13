相信不少人都領教過內地公廁的衞生狀況有多恐怖。2017年，因中共總書記習近平一句「廁所問題不是一件小事！」，掀起廁所革命。4年以來，不少地方紛紛增建豪華廁所，內地高德地圖發佈《2021中國公共廁所圖鑑》，從各城市日均搜索「廁所」次數統計，北京、四川成都、上海及福建廈門的廁所搜索次數最多；十大「如廁自由城市」（人均擁廁所數量），則分別為浙江杭州、北京及西藏拉薩。

未知風光明媚的杭州，是否因出產日本極受歡迎的電子廁板，令當地人更注重廁所衞生和設計，而登上「全國十大如廁最自由城市」。杭州市目前常住人口有1,036萬，據該市城管局去年6月訂的《杭州市公共廁所無障礙環境提升行動計劃（2020-2021年）》，全市有1,842座公廁，即大約5,600人就有一個公廁。根據香港立法會去年文件透露，食環署目前在香港設置約800個公廁，如果按香港人口750萬人計算，即大約9,300人就有一個公廁。難怪不時見香港公廁外大排長龍，部份廁格的衞生，更是不堪入目。

除了是「如廁最自由」，杭州的公廁亦成為網民焦點，例如「濱江星瀾里綜合體」公廁，內裏設計獨特，有別典型公廁，甚至成為民眾、網紅打卡熱點，更曾有食肆廚房員工在公廁內開會。

公廁內用上「銀河意念」型格設計，配上各種不鏽鋼用具，甚至有充電插位提供。據負責清潔的員工表示，每次清洗廁所便需要約2小時。

除了設計獨特的公廁，杭州亦有配合高科技應用的公廁。該兩層高的公廁位於武林路，除了基本男女廁、殘障側格，公廁內更有母嬰室、化妝室，甚至有咖啡出售和充電器出租。

公廁的門鎖、沖廁、洗手液及水龍頭等都用上感應器，用家可以「全程無觸碰」如廁。公廁更透過5G網絡，監測人流、氣味及濕度等。

2018年，杭州市推出「廁所革命」三年行動計劃（2018至2020年），列出「有手紙，無異味」公廁的目標要求，使杭州公廁能在各方面全面提升。

搜狐

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