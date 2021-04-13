東京奧運倒數100日，中國近年所面臨的國際形勢越趨不樂觀，例如中美關係變差、台港局勢引發各國關注等，其中新疆棉花問題更掀起抵制外國品牌熱潮，中國似乎漸漸要與西方國家「脫軌」，從今次奧運中外國品牌對中國國家隊的贊助形式、中國企業對日本的贊助程度，以及哪位領導人出席開幕式等便可一窺端倪。台灣國立政治大學日本研究學位學程教授李世暉向《蘋果》表示，他認為所有中國國家隊運動員都不會穿上之前捲入新疆棉花風波的企業產品，亦相信中國會大力支持日本舉行東京奧運，並指明年是中日建交50周年，且適逢北京冬奧，兩國關係會否升溫，非常值得關注。

回顧2016年里約熱內盧奧運，當時有份贊助舉辦國巴西的中國企業眾多，其中包括中國中車長春軌道客車股份有限公司為有「奧運地鐵」之稱的地鐵4號線生產列車；三一集團、徐工集團等提供重型機械協助建設奧運村；奧運會火炬手的服裝的供應商是361度；奧運會的官方徽章和吉祥物是由中國企業華江文化生產。而中國國家隊的主要贊助商是國產品牌安踏，包括體操隊、游泳隊、單車隊等約20個國家隊由361度贊助，田徑隊則由Nike贊助。北京當局當時派出時任國務院副總理劉延東出席開幕式。

至於2012年倫敦奧運，就鮮有中國企業參與贊助，僅有來自北京的水晶石數字科技有限公司負責協助開幕式，當時有內媒引述業內人士指，其中一個原因是受金融危機影響，企業削減了部份營銷經費，另一個原因則是倫敦距離中國遠，且市場規模不大，因此「不願意花費太大的力氣」。當時國家隊的主要外國贊助商是Nike及Adidas，前者贊助7個國家隊，包括籃球隊、舉重隊、摔跤隊、田徑隊、網球隊、射箭隊和沙灘排球隊，並與劉翔、李娜等明星運動員簽署贊助協議；後者則贊助中國男女足球隊、男女排球隊、男女跆拳道隊、男女擊劍隊、拳擊隊、男女柔道隊等13個國家隊。而北京當時派出時任國務委員戴秉國出席開幕式。

台灣國立政治大學日本研究學位學程教授李世暉向《蘋果》表示，雖然北京當局現時未有特別要求，但他認為中國運動員可能不會穿上之前捲入新疆棉花風波的企業產品。至於中國又會否資助日本舉行東京奧運，以換取日本在國際議題上的支持？他則表示中日兩國在舉辦奧運上立場一致，日本希望東京奧運順利舉行，而中國則希望順利舉辦2022年冬奧，因此雙方在這方面會給予彼此最大的支持，但南海問題、跟隨西方制裁中國等議題，「是不會被綁在一起考慮的」。

李世暉教授續指，明年是中日建交50周年，且適逢北京冬奧，兩國關係會否升溫非常值得關注；另外，有人認為現時美國和日本想要聯合起來圍堵中國，防止中國對外擴張的意圖，但日本其實是「被夾在中間」，一方面美國想要聯合其一起對抗中國，一方面中國則積極拉攏日本以破解圍堵之勢。他亦表示，美中日三國在南海問題上是無法協調的，但如果日本打算在某些議題上和中國合作，根據他對日本的理解，日本很可能在新疆或香港等中國關注的議題上噤聲。

《蘋果》記者

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