兩岸疫情最新數字：大陸4月13日新增12宗確診個案，1宗屬本地感染，來自雲南，其餘11宗均屬境外輸入病例，分別來自上海5宗、廣東3宗、天津1宗、福建1宗及四川1宗。內地至今累計90,447宗確診，4,636人死亡。台灣累計確診1,062宗，死亡個案11宗。

雲南瑞麗早前再出現本土病例。據疫情防控工作指揮部消息，截至昨晚8時，瑞麗市第三輪全員核酸檢測全部結束，共採樣並檢測381,163份，檢出陽性4份。據瞭解，從今日起，瑞麗市將對重點地區、重點人群啟動新一輪核酸檢測。

央廣網報道，國產mRNA新冠疫苗接近III期臨床，將實現中國mRNA疫苗零的突破。該款疫苗由蘇州艾博生物科技聯合軍事科學院軍事醫學研究院、雲南沃森生物研發，已進入II期臨床尾聲。將在5月與泰格醫藥合作開展海外III期臨床試驗。預計今年第三季度開始全年有1.2億支產能，對外出口多人份產能可達到數億劑，實現中國mRNA疫苗「零」的突破。

mRNA即信使核糖核酸，是把遺傳信息從DNA傳遞到蛋白質的信使，指令人體細胞產生即抗原，激活免疫反應。全球共有兩款mRNA疫苗獲批，分別為德國BioNTech與輝瑞研發的BNT162b2，和美國Moderna研發的mRNA-1273，二者在臨床試驗的保護率均超過90%，是目前保護率數據最高的疫苗。

大陸接種疫苗方面，國台辦宣佈，在大陸居住的台灣人，可以台灣居民居住證或大陸醫保參保憑證，在居住地登記接種疫苗，如果無相關證明，可以向居住地縣級以上台辦提出申請。

國家衞健委／央廣網／央視

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