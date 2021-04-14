美國總統拜登派遣聯邦前參議員多德（Chris Dodd），以及兩名前副國務卿阿米蒂奇（Richard Armitage）、斯坦伯格（James Steinberg）訪問台灣，據悉訪問團今天下午2時40分抵台。台灣總統府發言人張惇涵今日表示，總統蔡英文預計明上午10時於總統府接見訪問團，並在當日晚間於官邸設宴接待。期盼雙方能就深化台美各層級及各領域的合作議題上，深入交換意見，持續強化台美關係的穩健發展。台外交部亦指，訪問團到訪，展示台美關係堅若磐石。

有報道指出，這次訪團為「非官方」（unofficial）性質，是為紀念「台灣關係法」立法42週年。訪團成員還包括美國前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）、史坦伯格（James Steinberg）。訪團會與台灣高階官員會晤，遵循美國兩黨政府派遣高階、非官方訪團造訪台灣的長期傳統。聲明也強調：「美國與印太區域朋友盟友站在一起，推進共享繁榮、安全與價值，這包括深化與台灣的關係。」

張惇涵指出，蔡英文代表台灣政府及人民，竭誠歡迎訪問團來台，並向拜登及美國政府對台灣的支持表達誠摯感謝之意。

張惇涵表示，熟悉美國政壇的人士對於多德與拜登總統的深厚交情，可謂眾所皆知，多德也是當年《台灣關係法》立法過程的重要推手；而阿米蒂奇及斯坦伯格分別在前總統小布殊及奧巴馬任內擔任副國務卿，並曾多次訪台，是熟悉台灣、對台友好的美國資深政要。

張惇涵表示，拜登政府上任後，台美之間持續深化各項領域的交流合作，大家有目共睹。而拜登上任迄今不到三個月，即派遣具有相當代表性的訪團來台，並涵蓋民主黨及共和黨的資深政要，這一方面顯示台美之間的堅定友誼，另一方面，更再次展示台美關係的堅若磐石，並且，也充分傳達美國跨黨派對台灣的支持。

現年76歲的陶德與拜登交情深厚，拜登曾形容多德是他「最好的朋友」（single best friend）。多德過去在美國國會任職長達36年，前6年擔任眾議員，之後30年轉任參議員，與拜登長期在參議院共事。拜登去年成為民主黨準總統候選人後，多德也參與他的副手人選挑選過程。

對於多德等人訪台，國台辦發言人馬曉光今天表示，要美國人「搞清楚是非曲直」，「不要再對台獨勢力發出錯誤訊號」。

馬曉光在今日例行記者會指出，當前台海情勢複雜嚴峻，「根源和責任都在民進黨當局」，美國人「要搞清楚是非曲直」，中方反對台灣與美國「任何形式的官方交往」。

馬曉光並強調，美方在台灣問題上「對中國有明確承諾」，要求美方「不要再對台獨勢力發出錯誤訊號」。對於美方代表團的「非官方」性質，馬曉光稱官方或非官方都是「騙人的幌子」，不管做怎樣的藉口和掩飾，都改變不了「台灣是中國一部份」的事實，只會加劇台海局勢的緊張。

對於解放軍在台海的軍事演訓行動，馬曉光指出，這表明北京遏制台獨和台美勾連的決心，不是光嘴上說。台灣問題是中國內政，不容任何外來干涉，中方堅決反對美方渲染所謂「中國軍事威脅」論調和美方打「台灣牌」，以及持續向台獨勢力發出錯誤信號，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理台灣問題。

馬曉光繼續「老調重彈」，台獨是一條走不通的絕路，中方保留採取一切必要措施的選項，不承諾放棄使用武力，警告民進黨當局，挾洋自重，倚美謀獨，只會把台灣推向災難。

台灣《蘋果新聞網》

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