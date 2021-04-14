中國新疆人權問題觸發的國際抵制擴大，企業繼拒絕採用涉嫌強逼勞動生產的「血棉花」後，日本知名食品廠可果美（KAGOME）昨日（13日）宣佈，基於人權考慮，今年內停用新疆番茄及其製品。新疆番茄醬產量佔全球四分之一，出口全球逾100個國家或地區。全球市佔率較新疆棉花佔五分之一更強。

番茄是新疆最重要的經濟產業之一。據中國產業信息網資料顯示，新疆2020年的番茄種植面積約505.5萬公頃，同比增長0.5%，產量居世界前三。

新疆產的番茄有汁水較少，適合儲藏和有利加工等特點。所以其產業特點有近94%為出口番茄醬，而國際間的番茄產業的出口結構，一般是鮮番茄佔54.2%、番茄醬佔20.6%、意粉醬11.2%、去皮番茄10.2%、番茄汁3.8%。

新疆產的番茄汁和茄醬，佔中國蕃茄製品出口的70%以上及全球貿易總額的四分之一，是亞洲最大的番茄生產及加工基地，一年能加工380萬噸番茄。據聯合國糧食及農業組織（FAO）數據推算，去年中國的番茄產量約824.2萬噸，同比增長2.4%。2019年中國番茄醬出口量達96萬噸，價值約7.2億美元（約56億港元）。

據中國國際貿易促進委員會旗下中國貿易投資網去年4月的統計，新疆番茄醬出口的前十名國家中，意大利、俄羅斯及阿聯酋為前三甲，日本只佔第十位，年輸入1.45萬噸。

對於日企及美國先後以涉及侵犯人權及強逼勞動為由，停用新疆番茄，有內地網民發起反制，呼籲多使用國產番茄及制成品。

美國在1月份就新疆問題提出制裁，禁止進口該地生產的棉花和番茄及製成品。

美國海關估計，去年從中國直接進口到美國的棉花產品價值約90億美元（約699億港元），番茄產品約1,000萬美元（約7,771萬港元）。

環球網／新華社／中國產業信息/農小蜂

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