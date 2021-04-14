國政協主席汪洋近日到內蒙古呼和浩特、包頭、通遼、錫林郭勒等地調研時表示，當地要加快推廣普及「國家通用語言文字」，扎實做好「國家統編教材」推行使用工作。他聲稱，內蒙古要深化對「中華民族多元一體格局」的認識，加強對「中華民族共同體」歷史的研究，同時要「牢固樹立正確的國家觀、歷史觀、民族觀、文化觀、宗教觀，正確認識和處理『共同性與差異性的關係』，着力解決民族領域深層次問題」。

去年內蒙古自治區政府強行推廣漢語統編教材，引發當地大規模示威抗爭。

經過5檢查站均未超載 司機自殘示清白

內地貨車司機被當局無理處理問題，近日成為熱門話題。繼早前一名司機因車上的北斗定位離線被無理罰款，而喝農藥輕生後，一名從山東載貨到廣東佛山的貨車司機，經過清遠一個檢查站時，竟被執法人員指稱「超載」而扣車罰款。司機指，出車時沒有超重，經過江蘇、安徽、江西及廣東英德的檢查站，也都沒因超重被罰。他要求執法人員再次過磅，但爭議無果，決定割手自殘，以證清白。當地交警介入調查，再次為車過磅，顯示沒有超載，但司機的手上有10多厘米的傷口，送院後要縫14針。

民眾掛橫額賀吳川市委書記被查

廣東省湛江吳川市委書記全可文被指涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受廣東省紀委監委紀律審查和監察調查。消息傳出後，內地多個短片網站及微信、微博等社交媒體，陸續出現當地人慶賀的影片及圖片。畫面可見，他們懸掛的橫額寫着：「熱烈慶祝吳川大老虎受紀律審查監察調查」，並在現場燃放鞭炮。

綜合報道

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