台鐵408次太魯閣號列車本月2日行經花蓮清水隧道前方時，撞上滑落軌道的工程車，造成49死、逾200人傷的慘劇。33歲的司機袁淳修用生命最後4秒全力煞車，保護乘客，不幸殉職，其遺體6日在花蓮火化後，由台鐵專列載送回台中，今午3時45分在崇德殯儀館舉辦告別式，交通部長林佳龍、台中市長盧秀燕下午3時許先後抵達會場致哀。另外，台鐵局將從15日起，在台北、台東及花蓮舉辦聯合公祭，台北市為第一場，預計明天（15日）下午2時在市立第一殯儀館景行廳進行，林佳龍與雙北市長柯文哲、侯友宜也將到場。

下午2時，袁淳修的家屬進行家祭，約800名親友到場，場面肅穆。袁淳修的二姊及外甥女先後致哀悼詞，表達對袁的懷念。二姊哽咽說：「你已陪我們走過33年，我們的生命因為有你的陪伴更加豐富、更加精采！」外甥女哭着問舅舅：「您過得好嗎？有空要回來看看我們。」袁淳修的妻子則持香凝望丈夫遺照，不發一語，由司儀代為說出她對丈夫的思念。

公祭結束後，已遞辭呈但未卸任的交通部長林佳龍，未受訪即搭車離開。台中市長盧秀燕就表示，袁淳修的媽媽、妻子、姊姊等家人都非常勇敢，希望淳修是最後的犧牲者，他的犧牲能換來未來所有鐵路乘客及司機等工作人員的安全。

本月2日，太魯閣408車次行經花蓮縣秀林鄉清水隧道，因未有足夠時間煞車，撞上墮至路軌上的義祥工業社工程車，造成嚴重出軌意外，罹難人數高達49人，是台鐵近半世紀以來最嚴重死傷事故。台鐵局指出，明起將從台北花蓮、台東分區辦理聯合追思公祭，家屬可依地緣就近擇其最適合場次參加，並配合防疫措施，辦理方式以簡單隆重為原則，尊重不同宗教信仰。

台鐵局表示，北市一殯聯合公祭為第一場，接下來在17日上午10時於台東市立殯儀館追遠廳前室外進行，17日下午3時則在花蓮市立殯儀館懷德廳進行。

台灣《蘋果新聞網》

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