加拿大全球事務部最新的旅遊建議警告，稱任何與新疆有家庭連繫或族裔血緣的人士，可能會面臨「任意拘留」（arbitrary detention）的風險。美媒《彭博社》昨透露曾派記者到新疆訪問當地的生產多晶矽（polysilicon）的工廠，但被新疆官方人員跟蹤及刪相。

轟中俄間諜活動猖獗

加拿大全球事務部在當地時間星期日起，更新多國的旅遊建議。當局在中國列為「高危地區」，原因是當地有意執行當地法律的風險。目前已收到多個報告，指當地有強迫勞動營，已經有加拿大公民的中國籍家庭成員被扣查。加拿大稱市民若與新疆有家庭連繫或族裔血緣，可能面對任意拘留。

加拿大安全情報局昨表示，國內去年遭遇外國間諜活動及干預行動，猖獗程度為冷戰時期以來首見，等級直逼冷戰，部份原因是疫情造成漏洞，而中國和俄羅斯是罪魁禍首。中國外交部發言人趙立堅回應指：「加拿大方面恐怕是賊喊捉賊吧？他們有甚麼證據嗎？不能血口噴人吧？」

彭博社昨稱，中國太陽能電池板原料多晶矽目前穩佔全球市場，但生產多晶矽屬高污染，必須使用大量燃煤電廠。新疆正是多晶矽生產重地，其中主要由四間公司供應。彭博發現，其中三間燃煤電廠與中國官方招聘有關，懷疑與強迫維人勞動有關。彭博派了兩名記者作實地調查，但剛下機便被跟蹤監視，阻止他們與當地人談話，更刪去拍攝的相片，最終他們無法採訪新疆多晶矽生產公司。此外，德國與日本的外長和國防部長昨進行「2+2會談」，稱印太區域應避免被霸權支配。

彭博