法國雪鐵龍宣佈，最新高端房車C5X（圖）將全部移至中國四川成都的工廠製造，除部份運回歐洲銷售外，主要鎖定中國市場。法國《世界報》社論深感憂慮，認為對法國工業及「天下圍中」，將釋出破壞性訊號。

憂損法本土工業

雪鐵龍總裁科貝表示，「C5X」屬原創油電混合系列車款，完全只在中國四川成都製造。今年秋天上市後，也將主要着眼於中國市場。科貝說：「C5X是歐洲的高端車款；在中國，它將成為品牌攻佔與重新定位的工具」。中國正式將C5X定名為「凡爾塞」。

法國《世界報》經濟社論主編伊斯肯德質問：「如此一來，法國還剩下甚麼？老實說，過去20年來，寶獅雪鐵龍和雷諾的房車車款生產線已經完全離開法國本土。」他又慨嘆，雪鐵龍創辦人在1931年沿絲路把汽車從法國帶到北京，展示了產品的強大，現在卻相反過來，未來奢華的C5X將從四川來到巴黎。他指出，現時疫情、中美貿易戰，加上歐洲的貿易預防措施，中國仍是國際貿易的中心，如今雪鐵龍到中國生產，整個法國都應該有所憂患，同時亦破壞了全球撤離中國政策。

根據房車研究網站「CarSalesBase 」統計2019年中國房車市場，雪鐵龍排名僅43，市場佔有率佔0.2%，銷量比2018年大跌55.8%。

中央社