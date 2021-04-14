美國運動用品Nike早前捲入新疆棉風波而遭抵制，事件尚未完全平息，近日又因為推出一件以兔子為主題的新款T恤，再次引起內地網民不滿；由於在內地知名網絡漫畫《那年那兔那些事兒》（簡稱《那兔》）中便是以「兔子」代表中國，其作者「逆光飛行」亦會以「我兔」一詞借指中國或是中國共產黨，因此認為Nike的挑釁意味濃烈，有留言更直指「耐克（Nike）這件衣服就是新疆棉事件之後出來羞辱我們的！而且衣服上的兔子腳上穿着耐克的鞋，好像在嘲諷有些國人一邊罵一邊買！」該款T恤現時已從Nike中國官網下架。

Nike近日在官網上推出這款T恤，除了印有一隻兔子躺在「一剔」商標的圖案，下方還寫着「Don’t Lose by A Hare」（不要輸給兔子）的字樣。不少內地網友均認為該款T恤正是Nike針對新疆棉事件所作的回應，而且官網顯示身穿該款T恤的模特兒全為東方臉孔，因此認為是在影射中國，留言稱「這不就是赤裸裸地嘲諷嗎？」、「耐克（Nike）這件衣服就是新疆棉事件之後出來羞辱我們的！而且衣服上的兔子腳上穿着耐克（Nike）的鞋，好像在嘲諷有些國人一邊罵一邊買！」、「不要瞧不起兔子！團結的兔子一樣可以打老鷹」。

後來有網友解釋，雖然中國人向來自稱「龍的傳人」，不過在內地知名網絡漫畫《那兔》中，以宣揚愛國主義為題材，自2011年開始連載便獲大量關注，「《那兔》裏兔子就是代表我們國家，央視宣傳也是這樣的，還有在B站（嗶哩嗶哩，Bilibili）我們經常會這麼說。出現民族性愛國的活動，比如反港獨，都會有兔子的漫畫來做宣傳」，因此該款T恤上的兔子及「不要輸給兔子」的字樣，可謂充滿挑釁意味。

不過亦有人表示，該款T恤的設計令人聯想起《伊索寓言》中「龜兔賽跑」的故事，「是在說龜兔賽跑的兔子，穿上耐克（Nike）的鞋就不會輸了的意思吧」、「個人覺得有點強行解讀了，《那兔》在中國是火，但是在外面中國還是用大熊貓代指，而且這個句子是一句俚語，和中國有啥關係？覺得有點帶節奏」、「沒看出來哪裏有挑釁了，大家冷靜點愛國吧」。

台灣《自由時報》／新浪微博／騰訊網

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