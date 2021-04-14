明日是「全民國家安全教育日」，內地央視節目《焦點訪談》今晚的內容，就以2019年被捕並被指控涉嫌資助危害國家安全犯罪活動罪的伯利茲籍男子李亨利為主角，指他「吃着中國飯砸中國碗的雙面人」，還聲稱他長年資助「海外反華分子」、外國反華議員，同時亦曾經與香港前立法會議員梁國雄、學聯前秘書長周永康等見面。節目並透露，現年65歲的李亨利已在本月2日被當局判監11年。

節目引述廣州、上海的國家安全局警員指，早年為避稅而入籍伯利茲的內地商人李亨利，「對某西方大國極度崇拜」，「只要是對中國不利的事情，他都會不遺餘力地支持」，「在私底下，他卻毫不避諱自己反華的思想」。

國安警員聲稱李亨利「頻繁到境外參加各種反華活動，伺機搭識其中的反華頭面人物」，並指他在2009年在「某西方大國」參與一場「反華活動」時，遇到「仰慕已久的反華分子楊某某」。兩人交談很久，認為可以「一起完成所謂共同的政治抱負」。他在節目中現身，稱楊某某的最終目的，「當然是想推翻共產黨在中國的領導」。

國安警員又稱，自那時開始，李亨利向楊某某捐贈各類資金達數十萬美元。李則在節目中說，為了讓資金可以離開內地，「我一般通過組織我們公司同事，還有我自己也經常出去，每次都按照合法規定最高限額帶錢出去」。而2018年某國議會舉行選舉，李亨利向楊某某提出要資助部份反華議員，他們支持的候選人中，「只有兩個沒選上」。

國安警察隨後指，2011年6月李亨利前往香港，與梁國雄進行「秘密會面」，當時他們就香港問題互相談了自己的看法，一直交流到深夜。至2014年香港爆發佔中運動後，李與「境外反華分子」和「反中亂港分子」聯繫頻繁，以了解事件走向。他開始注意周永康，在得知楊某某與周永康相識後，李亨利主動提出想與周永康見面，當面表達他對周永康的支持和讚許。

國安警員又指，李亨利想與周永康合影回去炫耀，但「礙於自己長者的面子」，於是請親戚「在遠處偷偷拍下他與周永康見面的場景」。國安警員更稱，周永康前往歐洲某國參與「反華論壇活動」，並且「接受培訓」，李得悉後願為周支付到歐洲的費用，一日後更到銅鑼灣一間旅行社，為周永康購買赴歐洲的機票。

國安警員還指，雖然李亨利不斷資助「反華分子」，其公司卻是「經營不善」，並稱他透過私刻印章、制定虛假合同、虛開增值稅發票、虛假提高公司營收等方式，騙取內地國有銀行數以百萬元（人民幣，下同）計的貸款。李在節目中說：「我就是把這個借來的貸款510萬元（約605萬港元），通過地下匯兌，匯出去以後，我把它匯到我的私人賬號。」這筆錢最後流向楊某某。

國安警員還稱，在李亨利的資助下，讓楊某某多次將黃之鋒、周永康、羅冠聰、張崑陽等反中亂港分子引薦到境外，與該西方大國的反華政客，甚至是高級政府官員會面。

節目最後透露，李亨利被判監11年，他在電視上聲稱：「我認罪認罰，千萬不能這樣做，你們一定要知道這是違反國家安全規定的，不可以這樣做。還有任何事情都可以反對，就是不可以反對自己的祖國，要愛自己的祖國。」

央視

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