雲南紀委監委網站今日（14日）公佈，昆明鋼鐵控股（下稱昆鋼）黨委書記、董事長杜陸軍以降18人涉及嚴重違紀違法受查，部份人屬主動投案。網站同時公佈另外13人同時受查或涉及行賄被採取留置措施。昆鋼2019年營業收入逾1,200億元人民幣（下同，約1,423億港元），雲南國資委佔股超過76%。

公佈指，被查的包括昆鋼黨委書記、董事長杜陸軍，昆鋼黨委常委、副總經理李平，昆鋼副總經理和智君等。另有14人屬昆鋼旗下全資公司、控股公司和參股公司，包括昆鋼前總經濟師、副總經理白保安，雲南水泥建材集團董事長董瑜等。

杜陸軍被指涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受紀律審查和監察調查。李平及和智君則是主動投案。

除上述17人外，雲南紀委監委網站同日公佈，雲南山之星實業法人張衛紅等12人涉嫌行賄被採取留置措施。另外，雲南省公路局養護處調研員陳改昌亦受查，但未說明他們是否與昆鋼大地震有關。

換言之，雲南今日已有31人涉及貪腐落馬受查。

據官方簡歷顯示，杜陸軍、和智君及李平均在昆鋼工作數十年。杜陸軍2015年9月進入集團黨委班子，2019年4月晉陞集團黨委書記、董事長。4月9日上午，杜陸軍參加昆鋼會議成為其最後一次公開露面的報道。

昆鋼官網顯示，昆鋼建於1939年，前身是中國電力製鋼廠和雲南鋼鐵廠，2019年營業收入超過1,200億元。截至去年9月底，總資產647億元（約767億港元），負債總額461億元（約546港元）。去年前9個月，昆鋼營收511億元（約606億港元），淨虧損2,394萬元（約2,839萬港元）。

據該公司組織架構圖顯示，雲南省國資委控股76.464%、昆明和澤投資中心（有限合夥）15.04%、雲南省財政廳8.496%。

昆鋼還是上市公司雲煤能源的控股股東，持有雲煤能源60.19%的股權，目前雲煤能源總市值約40億元（約47億港元）。值得注意的是，2月1日，雲南省與中國寶武簽署合作協議，推進中國寶武與昆鋼聯合重組。

《新京報》／《每日經濟新聞》

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