中國駐法大使盧沙野早前致函法國議員，警告勿往台灣訪問，引致法國外交部召見抗議。法國媒體披露，盧沙野事後不改戰狼本色，續發第二封信函予法國參議院友台小組成員，威脅如續挺台會被制裁。分析認為，北京想令中法緊張關係升溫。

法國網媒「字母A」昨日（13日）披露，盧沙野因在2月致函企圖阻撓法國參議員訪台及攻擊法國學者，引起法國朝野學界強烈不滿，遭法國外交部於3月23日召見抗議。不過，盧沙野不改強硬作風，於被召見兩日後，即3月25日再次致函給友台小組的成員。報道指，該超過2頁的信件「企圖報復參議院的訪台計劃，這計劃在他眼中是一種侵害」

據該報道，盧沙野在信中細數巴黎和北京70年代以來對台灣的關係。另外，「盧沙野明確威脅，若法國太過積極推動台灣參與國際組織，將會面臨制裁」。

報道稱，對法國外交部而言，這封新信函被視為北京企圖想讓緊張情勢升溫。

報道指出，雖然早前在一場未公開的參議院聽證會中

在一場未公開的參議院聽證會中，身兼友台小組主席的參議員李察（Alain Richard）已表明，參議員擁有規劃訪問的完全自由。不過，「字母A」認為，北京一系列的施壓已為這個訂於7月的訪台行程，賦予新的政治意義。

消息指，台灣外交部已正式向盧沙野的言論提出抗議，並準備迎接法國議員的到訪。

面對中國施壓，友台小組也提出反制。李察在內的20多位議員3月底提出支持台灣以觀察員身分參與國際機構的決議案，「這對習近平政權而言，是一個開戰理由」。

法廣網

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