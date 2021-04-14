英國政府推出港人BNO移民計劃，上周再宣佈撥款4,300萬英鎊（折合約4.6億港元）開啟BNO公民融入社區計劃（Hong Kong British Nationals（Overseas）Integration Programme），協助移民英國港人家，住家及子女教育。中國駐英大使館發聲明，指英方炒作BNO問題，是偽善的政治操弄。

聲明批評英方多次炒作BNO問題，企圖把一批港人變成二等英國「公民」，是偽善的政治操弄，也注定是徒勞的。中方敦促英方認清現實和大勢，立即停止政治操弄。

聲明又點出英國的缺點，英國不是天堂，自身存在嚴重的種族歧視和其他社會問題。不少報道指出港人到英後受到歧視、生計窘迫，中國駐英國使館也接到有關領事求助。希望英方集中精力解決好自身的問題，不要挑事生非、誤導世人。

聲明強調，已多次就BNO問題向英方闡明中方嚴正立場。中英曾就BNO問題互換備忘錄，英方在備忘錄中明確承諾不給予持有BNO護照的香港中國公民在英居留權。英方違背自身承諾，單方面改變有關做法，干涉香港事務和中國內政。中方表示強烈不滿和堅決反對，已宣佈不承認BNO護照作為有效旅行證件和身份證明，並保留採取進一步措施的權利。

中國駐英國大使館網頁

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