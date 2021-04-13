國家發改委日前印發《2021年新型城鎮化和城鄉融合發展重點任務》通知，要求提升城市建設與治理現代化水平，其中包括推動戶籍制度改革，放寬城市落戶限制。

大灣區實現一卡通

國家發改委的通知表示，要有序放寬城市落戶限制，城區常住人口300萬以下城市落實全面取消落戶限制政策；至於實行積分落戶政策的城市，在審核申請時，則主要計算申請人的社保繳納年限和居住年限。通知指，要推進以縣城為重要載體的城鎮化建設，加快推進城鄉融合發展。其中一項重要措施，是推動戶籍制度改革，促進農業轉移人口有序有效融入城市，包括容許進城就業生活5年以上和舉家遷徙的「農業轉移人口」、新生代農民工、以及因為升學與參軍進城的農村人口，便捷落戶。此外，國家發改委亦提到要健全城市群一體化發展機制，如在粵港澳大灣區內，促進各類交通方式無縫接駁，實現區內交通「一卡通」、二維碼「一碼暢行」。

北京獨立學者吳強向本報表示，今次國家發改委的新政策顯示，北京在面臨全球競爭白熱化，及中美新冷戰格局的背景下，為配合經濟「雙循環」，不得不推動更全面的城鎮化發展。他又指，東南部沿海地區與內陸地區的發展差距非常大，中央財政仰賴沿海省分，補貼內陸地區，惟有讓人口自由流動，才有希望把農村的土地進一步釋放，並將農村多餘人口集中到城市，以加速其城市化，刺激經濟。

《蘋果》記者／網易