美國總統拜登派遣政壇密友前參議員多德（Chris Dodd）率團訪台之際，中國海事局發佈海上實彈軍演消息，指將於15日至20日於廣東沿海南澎列島附近海域進行實彈射擊演習。演習區域雖然在廣東近海，範圍並不算大，然而已相當接近台灣海峽南端，在美中台三方緊張關係升高之際，挑釁意味頗為明顯。

中國海事局14日發佈航行警告，將自15日至20日於南海、南澎列島附近海域進行實彈射擊演習，演習期間禁止船隻進入。事實上，在此一區域的稍南區域，目前正在進行另一項實彈射擊演習，演習期間為13日至17日。

台媒指出，近來解放軍機頻繁侵擾台灣，不但超過10天接連派軍機執行擾台任務，12日擾台軍機架次更高達25架，創下單日最多紀錄。美國國務院及白宮接連向中國喊話，要求中國停止威嚇台灣的行為。

美國國務院發佈新版《對台交往準則》，並派遣多德擔任拜登個人特使訪問台灣之際，解放軍接連在廣東沿海舉行2輪場實彈演習，地點緊鄰敏感的台灣海峽的南端，其中15日展開的演習在時間上更緊扣多德訪團抵台時間，在美中台三方關係緊張之際，更有展現挑釁態度的意味。

針對近期台海情勢，中共喉舌《環球時報》昨日發表社評，指摘台海現狀是「民進黨2016年上台後斷然打破，是他們拋棄一個中國的共識，將台海局勢推入動盪」。美方從特朗普政府到拜登政府都縱容利用民進黨的冒險政策，並從美國的角度不斷打破原有「一個中國」的政策體系，改變台海現狀。中國大陸方面對一個中國原則的堅守是對打破台海現狀的反制。

社評更揚言，一旦台海局勢失控，大陸下決心武力統一台灣，一定會做好對付美方可能武力干預的充份準備，相信中方應對台海極端衝突的意志要遠遠大於美方。「台軍在任何情況下膽敢朝解放軍開第一槍，那一槍就是民進黨當局的喪鐘，就是國家走向統一時刻的到來。」

台灣《蘋果新聞網》／《環球時報》／央視

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