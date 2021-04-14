美國總統拜登派遣聯邦前參議員多德（Chris Dodd），以及兩名前副國務卿阿米蒂奇（Richard Armitage）、斯坦伯格（James Steinberg）訪問台灣，北京當局出動外交部、國台辦等齊聲反對，更宣佈在廣東汕頭對出的南澎列嶼進行實彈演習。近日解放軍不斷在海、空軍擾台，台軍亦不甘示弱，除計劃在本月底在東沙島進行「紅隼反裝甲火箭彈」的實彈射擊，模擊攻擊嘗試登陸的解放軍，今年台軍演光演習，亦動員8,000名後備軍人參加，不但人數是去年的8倍，而且後備軍人亦會參與實彈射擊項目演習。

部署在東沙島的海巡人員，將會在本月25日及5月2日，在東沙島進行對海實彈射擊演習。當局發出的公報指，危險範圍半徑由中心點向外海延伸8海里。紅隼反裝甲火箭彈是由台灣中科院所自行研製，所搭配的火箭彈除了「反甲彈頭」外，還增加一型「攻堅彈頭」，具400毫米穿甲能力，全彈最大射程超過1,200米，可貫穿30厘米厚的磚牆或20米厘厚之鋼筋強化混凝土，表面破壞直徑達70至90厘米，具400米以上之有效射程，系統性能媲美現製反裝甲火箭。

海巡署指出，現階段規劃每兩季射擊一次，於東沙島及南沙太平島進行。海巡署並強調，為提升東沙、南沙防衞能量，以後除會按防衞作戰需求，分別完成東沙島及太平島紅隼火箭彈補給，以提升反登陸及反空降作戰能力。

台灣國防部今年的演光演習，將會在本月23至30日進行電腦兵推，7月12至16日則進行實兵演習。與去年不同，今年將計劃動員8,000名後備軍人，除驗證常備、後備部隊一體，今年亦會將後備軍人編成部隊。後備軍人參演的項目，除了一般結合常備部隊進行的城鎮戰、灘岸戰鬥等項目，同時亦會進行射擊訓練。

除了後備軍人參演，今年的漢光演習將會重點演練部隊的平時、戰時轉換，以及指揮機制、戰力保存、整體防空、聯合制海作戰、戰機跑道升降及聯合反登陸作戰等。

另外，台軍為加強東沙、南沙太平島的戰力，自行研製海軍新型兩棲船塢運輸艦（LPD，Landing Platform Dock），並於昨日（13日）由總統蔡英文主持命名及下水禮。這艘以台灣最高峯玉山命名、舷號為「1401」的兩棲船塢運輸艦，具備防空及防衞武器，甲板上還可停放2架直升機，未來將成為馳援、收復東沙島及南沙太平島的重要戰力。

綜合報道

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