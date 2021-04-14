台鐵太魯閣號2日撞上工程車出軌造成49人死，逾200傷事故。花蓮檢方昨日（13日）借提工地負責人李義祥偵訊。有報道指，調查人員初步調查，李義祥疑用只可供束貨用的綁帶，企圖拉回重10噸的工程車，最終綁帶斷裂，工程車墜落軌道上導致事故。調查人員直斥：「不斷才怪！」

據《自由時報》報道，經檢廉與行政單位會同專業人士初步調查，李義祥當日疑涉使用只能拉貨物、俗稱「卡哩卡哩」的綑綁束帶，去拉總重10公噸的工程車，現場另一條起重吊帶同樣無法承受上述重量。相關人員起獲及檢視疑造成事故的帶子有兩種，一是綁貨用的「卡哩卡哩」綑綁束帶，一是吊車用的起重吊帶「布繩」，兩款帶子外形相像。相關調查人員指出：「李的行為有如拿脆弱細繩去拉大車，不斷才怪！」

報道中，一名有20多年工程經驗的顏姓師傅指出，用「卡哩卡哩」拉車的話，平面道路上或許還能拉得動，但去拉事故現場肇事的工程車，根本嚴重拉力不足，一拉就斷。顏姓師傅說，應用5分以上鋼纜去拉最安全。

花蓮檢方昨日借提李義祥及副駕駛的外勞華文好調查，不排除會帶他們回現場重組案情。檢方下午再度約談台鐵工務段長戴金原，及副段長林峯正，並與仍在應訊的李義祥針對整起標案的採購、承標及發包程序對質釐清案情。

《鏡週刊》昨報道指出，檢方掌握2張怪手及工程車行車紀錄器，發現工程車滑落邊坡傾斜，工頭李義祥竟令沒有駕照的華文好駕駛挖土機，他自己拿吊帶綁住工程車，不料吊帶斷裂導致工程車墜落邊坡。但華文好的供詞是綁帶根本沒綁好掉落，李義祥說是綁帶斷裂，兩人說詞不一，案發時的綁帶已遭檢方扣回並送往公證單位驗證。

檢警已查扣黃色拖繩，台灣《蘋果》日前獨家取得拖繩畫面，該拖繩有多處磨損裂痕，是拉斷還是遭現場救援車輾斷仍需釐清，檢方已將拖繩送第三公正單位檢驗方，希望盡早還原現場。

台灣《蘋果新聞網》／《自由時報》

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