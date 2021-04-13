台灣海軍第一艘萬噸級兩棲運輸艦「玉山艦」，昨日舉行命名及下水典禮，總統蔡英文親自主持。該艦以台灣最高峯「玉山」命名，舷號「1401」，預計明年正式交付海軍服役。蔡英文形容，該艦是「國艦國造」的重要里程碑。

根據海軍資料，玉山艦排水量達1萬噸，全長153米，續航距離7,000海里。該艦具備完整防空與對海面自衞能力，配備艦射型「海劍二」防空導彈系統，及76毫米快炮、方陣快炮及小口徑火炮。艦上可搭載各式載具，包括機械登陸艇（LCM）、通用登陸艇（LCU）、AAV7兩棲突擊車、悍馬越野車及其他重型車輛。該艦亦可停放兩架直升機，能長時間在外海獨立執行各種任務；戰時則會編成兩棲特遣部隊，負責兩棲增援外離島，將擔負南海、外島運輸主力。

海軍2014年開始以代號「鴻運計劃」興建該新型兩棲船塢運輸艦，以替換舊款兩棲船艦。自2017年，經歷兩年六次流標後，終於在2019年由台灣國際造船公司以46億元新台幣（約12.55億港元）中標，同年5月開工，至今年竣工下水。

蔡英文表示，這是海軍第一艘萬噸級兩棲運輸艦，更是依據國防戰訓需求而設計建造，是國艦國造的另一個重要的里程碑。對於新艦的命名，她指，海軍歷史上亦曾有以玉山命名的軍艦，今次新艦再命名玉山，除代表傳承，也象徵中華民國國軍不怕挑戰、克服萬難的精神。

同時，台灣陸軍亦計劃添置新裝備。國防部透露，為應對對岸衞星數量逐年攀升，及光學、雷達、電子偵察等多重偵察手段，陸軍司令部將採購「具防雷達及紅外線等高科技防護效能」偽裝網。該新一代偽裝網有叢林、城市及沙地迷彩材料，能加強部隊偽裝及戰鬥力防護效能。台軍計劃在高價值機動載具、關鍵裝備及重要軍事設施上配備該偽裝網。

擬採購防雷達偽裝網抗陸

中國對台軍事威脅日益增加。周一（12日）解放軍派出包含殲-16等25架次軍機侵入台灣防空識別區西南空域，有分析指，解放軍意在監控美國海軍羅斯福號航空母艦打擊群從南海經巴士海峽進入西太平洋。台灣國防安全研究院副研究員舒孝煌表示，未來美、中兩大強國在南海及西太平洋的演練密度絕對不會少，而巴士海峽是重點中的重點，因此台西南及東沙島周邊海、空域的「準」軍事壓力只會多不會少，國防部應及早應對變局。

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