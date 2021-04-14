在台灣，日本過江龍「壽司郎」上月推出優惠活動，只要姓名中有「鮭魚」（港稱三文魚）兩字的顧客，就能享用「全桌免費」的優惠。結果其中一名就讀中國醫藥大學中醫系的張姓男大生「張鮭魚之夢」，引發的爭議最大。台灣《蘋果新聞網》獨家報道，張男改名鮭魚後21天，終於在本月6日低調回戶籍地基隆改回原名。台灣《蘋果》昨日聯絡張男，暫未有任何回應。

「張鮭魚之夢」之所以引發爭議，是因為他在壽司店前接受傳媒訪問時，聲稱自己已第3次改名，笑言以後可能要把小孩改成和自己同名才能改回來，事後台中市北區戶政所稱，曾明確告知張男他還剩1次改名機會，《蘋果》曾聯絡張男表明採訪，他卻要求記者請他吃台中人氣燒肉店屋馬才願意受訪。

張男後來被同學爆，他是「系核（系上的核子彈）」、吃火鍋時狂吃冰淇淋卻讓鐵鍋乾燒、吃飯時一口氣吃了5棵免費高麗菜， 壽司郎活動結束後，又憑身份證到雲林一家水產店領取一條免費鮭魚。還被人爆料交收化妝品卻裝窮，「把買家約到暗巷，拆化妝品試用後卻不願付錢，經追討才掏出300元新台幣（下同，約83港元）打發對方」。

台灣 YouTuber「陳岳揚Reezy」也曾發影片爆料，指被張男索價300元吃免費壽司，張男還在店內逐桌詢問「要不要幫忙付錢」，再跟每桌收400元（約110港元）賺錢，張男又在影片中自爆自己每周都會去遊樂園賣黃牛票，但事後又否認。

改名後屢遭同學與網友爆料，張鮭魚之夢也曾主動約台灣《蘋果》到壽司郎，狂吃壽司又抱怨事情鬧太大很委屈，飯後要求店員向記者結帳遭拒，才自掏腰包付了1,540元餐費（約426港元）。張鮭魚之夢爆紅後，外界一直關注他何時會改回原名。

《蘋果》向台中市北區戶政所查證，職員證實張鮭魚之夢已於6日在基隆市戶籍所在地的戶政事務所改回原名。

職員又指，這已是張男第3次改名，未來若還想再改名，依法律規定，必須符合在同一公民營機構服務有人同姓名、與三親等以內直系尊親屬名字完全相同、同一縣市設立戶籍6個月以上姓名完全相同、與經通緝有案之人犯姓名完全相同等條件其中一項。

《蘋果》昨晚聯絡張姓男求證，惟對方未有回覆。

台灣《蘋果新聞網》

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