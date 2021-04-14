天不降雨，台灣罕見進入乾旱時期，中南部成重災區，苗栗台中開始制水，而到底何時雨來解旱，成為全民關注的問題。弘光科技大學無人機訓練中心日前航拍南投縣仁愛鄉霧社水庫的乾枯情況，發現水庫已幾乎乾枯。霧社水庫今天蓄水量為15.06%，相較3月低於10%來說，已是因降雨及調控而略增。若雨水持續不足，預計30到60天後將沒水可用。不過，在這次旱情中，沒有水庫的「宜蘭」卻成了不缺水的福地，全賴蘭陽平原這個「得天獨厚的大水庫」，充斥着平常看不見的地下水、伏流水，讓當地逾40年未曾制水。

弘光科大智慧科技學院無人機訓練中心提供了一段1分鐘長的航拍影片予台灣《蘋果新聞網》，拍攝時間為4月10及11日，當時航拍機沿着清境往下游方向拍攝，飛行至壩堤附近才看到有水，有七成五的水庫表面面積都是荒漠。

中心主任張成榮表示，因為校方與清境當地居民及業者有USR（大學社會企業責任合作）計劃，主要針對山林隨意傾倒垃圾議題做學術研究，所以需要利用無人機在附近山林探勘，而當天按計劃是拍攝霧社水庫，早已知其乾枯嚴重，便藉此作記錄。張續指，當時從台14線旁一處空地起飛，進入水庫飛行了許久，畫面都是乾枯的土地，一直到接近壩堤處才發現有水。他形容，看到這畫面真的很震驚。

霧社水庫從1957年啟用至今，四周景致優雅秀麗，水色分外青碧，所以有碧湖的稱號，有效蓄水量原本是14,600萬立方米，因為泥沙淤積原因，目前只剩下564.17萬立方米。

而隨着水情吃緊，苗栗、台中制水，分區供水帶動桶裝水銷量，家樂福指，在3月25日至4月7日間，中南部60間店舖的桶裝水銷量增逾80%，在臨時供水站投入服務後，則維持40%穩定成長。若5月起仍持續「供5停2」（一周5日供水、2日停水），預期銷量成長將達100%，且供貨無問題，不會限制市民的購買量。

全台旱情告急，就連有水庫的縣市都缺水，宜蘭雖沒水庫，卻不缺水。宜蘭市長江聰淵指，以蘭陽溪為分界，宜蘭的供水系統分為溪北的深溝給水廠和溪南的廣興給水廠，兩座給水廠又各擁數座淨水場、加壓站、取水站。雖然宜蘭沒有水庫蓄水，但在蘭陽平原地表下，卻有一個由含水層和不透水層組成的巨大地下水區，「當溪水往下滲透到河床，經上層天然砂礫過濾後，便形成優質的伏流水及湧泉，是相當特別的水源」。

宜蘭不只有美景，水資源更是豐沛，雪山及中央山脈幫忙承接北、西、南三面水氣，年降雨日超過200天，帶來3,000毫米的累積雨量，地下水位又高、湧泉多，讓宜蘭40多年來從未曾制水。江聰淵表示，其實宜蘭跟台灣西半部很像，地勢陡、流域短、水速急。宜蘭一年四季經常下雨，有「蘭雨」稱號，雖然雨水往往留不住，但有得天獨厚的先天條件，加上後天的有效運用，水公司採「地面水優先、地下水備用」的策略，「蓄豐濟枯」，就能在水情緊急時確保穩定供水。

台灣《蘋果新聞網》／中央社／三立新聞網

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