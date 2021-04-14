美國國家情報總監辦公室在美國時間13日發表年度威脅評估報告，視中國、俄羅斯、伊朗及北韓為威脅，特別形容中國是「接近同級的競爭者」（near-peer competitor），認為中國特別在經濟、軍事及科技上威脅美國，試圖改變世界秩序。

報告稱中共會繼續傾盡全力增加中國對外影響力，減少美國影響力，分化美國及其盟友，未來甚至促進有利獨裁政府的國際新秩序。中國會維持重要的創科及工業政策，原因是中國認為做法可減少對國際的依賴、有利軍隊發展、有助維持經濟發展，確保中共統治。報告以區域及全球活動、軍事能力、大規模殺傷性武器、太空政策、網絡攻擊，以及情報能力，六方面分析中國動向。談到台灣，報告認為北京會脅迫台灣政府走向兩岸統一，方法是透過外交孤立、經濟依賴，以及頻繁的軍事威脅。

220民兵船集結菲國以東

CNN昨亦談到中國的軍事威脅，上月有220艘中國漁船聚集在菲律賓以東的牛軛礁，CNN關注這些在南海的「民間」勢力，形容是「一支政府不承認的海上民兵部隊」，這些民兵船堅炮利，速度還比世界上90%漁船還快，規模已達到令人憂心的程度。

中國教育部與中央軍委國防動員部亦發佈「高中階段學校學生軍事訓練教學大綱」，明定中國高中生軍事訓練課程，三年在校總計不得少於七天56課時，最多可以接受14天課時。美國國家情報總監辦公室