台灣近期頻頻發生槍擊案件，有具當地黑幫背景的「文哥」近日接受台灣蘋果新聞網訪問指，其實黑幫在台灣買槍一點都不困難，更直言：「沒甚麼槍是買不到的，連手榴彈、火箭筒都不是問題！」

據指，目前台灣的槍枝主要經由漁船從菲律賓走私進台，大型漁船每次可走私逾百支槍枝，小型漁船一次至少可走私「三大十小」，也就是三把長槍、10把短槍，其中還包含子彈。一把制式手槍市價大約20萬元新台幣（下同．約5.5萬港元），長槍一把約幾十萬元，如一把AK-47市價大約70萬元（約19.3萬港元）。購買模式通常由特定人士整批購買再散貨給需要的人，也有如幫派間互相達成共識後，「團購」槍枝再分貨，他直言台灣目前黑幫的配備與火力都比警方強大。

找重症「兄弟」作槍手

文哥亦坦言現在黑幫已就槍擊事件發展出一套既定的標準「辦事」模式，包括進行沙盤推演、準備好安家費、槍手下手前與律師套好供詞等，以降低事件對黑幫的傷害及成本，「近年一些槍擊案發生後，槍手立刻就會有律師陪同到案，把事情單純化，警方也好辦事」。此外，以前的黑幫傾向會找未成年的「兄弟」作槍手，因未成年的刑期一般較低，但現在部份黑幫傾向找重症或癌症患者作槍手，「因為他們可以保外就醫，甚至後續也因為這樣也不用被關」，性價比較高。

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