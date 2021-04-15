台鐵太魯閣號月初撞上工程車致出軌造成49人死，逾200傷事故。運安會昨日（14日）承認公開的太魯閣號行車片段經「裁切」，花蓮地檢署解釋指，是由於未免引起外界誤會才對畫面作修改，對於外界指地檢署動作太慢，讓人有時間「夾口供」，地檢署主任檢察官周芳怡否認指控，目前已傳喚相關人員達百人。

今天下午2時，太魯閣事故罹難者家屬陸續抵達公祭現場，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍與雙北市長柯文哲、侯友宜都到場哀悼致意。會場內所有人先起身低頭默哀1分鐘，隨後由總統府、行政院等單位依序上香公祭，蔡英文上完香後，走向幾位罹難者家屬，低着頭安慰他們，有家屬忍不住情緒崩潰，抱住蔡英文大哭，蔡約在2時23分離開，接着行政院長蘇貞昌上完香，也在5分鐘後離開會場。

交通部長林佳龍在意外後向行政院長蘇貞昌請辭，行政院今證實，蘇揆前天（13日）邀林佳龍到政院對談，林佳龍態度懇切、辭意甚堅，蘇揆昨天已批准林佳龍辭呈，生效日於4月20日起。林佳龍今中午亦透過幕僚回應，感謝行政院長蘇貞昌成全，卸任前，他將確保搶通路段安全驗證、照顧罹難者家屬和受傷旅客，並建立台鐵改革籌備小組等善後工作。

此外，太魯閣出事後4日，國家運輸安全調查委員會本月6日公開列車監視器的畫面，顯示太魯閣號於2日上午9時28分35秒駛出仁和隧道，10秒後撞擊工程車後出軌，導致左邊車頭撞擊隧道口。不過運安會主委楊宏智昨日承認，公開的影片確實曾被修改，並且是由地檢署處理。

周芳怡亦承認，撞擊前確實有1人站在路軌旁，但列車速度太快畫面模糊，而且案發後陸續有民眾提供現場照片、影片，是否是列車撞擊後的逃生人員或原本就在現場的工程人員都還要釐清，為避免民眾被誤會為工人，所以才決議將畫面修改。不過由於太魯閣號列車影像拍到的畫面短暫、攝影角度畫質欠佳，至今仍無法查明該站在路軌旁人士的身份。

至於被指地檢署調查工作「手腳慢」，質疑在事發後離開的外勞有機會夾口供，周芳怡回應指在確認過現場有外籍人士特徵的男子案發後行蹤不明已立即採取行動，並於7日將逃逸外勞拘捕羈押。而針對地盤施工品質，地檢署亦已傳喚相關人員達百人。周芳怡強調，專案人員全速偵辦案情，沒有步調太慢的問題。

另外，在事故中殉職的司機袁淳修及助理司機江沛峰已被內政部核定入祀忠烈祠，內政部長徐國勇今日（15日）在立法院受訪表示，2位司機因公殉職，入祀忠烈祠是全民期待，也是對他們的哀悼，應該這樣做。

台灣《蘋果新聞網》

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