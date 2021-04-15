台灣面對大陸不斷提升的武力威嚇，除向美國持續採購先進軍備自保外，也加強自製武器的能力，繼已動工建造常規潛艇後，中科院今日證實正進行下一代的隱形戰機研發工作，已獲105億元新台幣（下同，約28.8億港元）經費，正進行整體設計及發動機製造兩個研發方案，預計2024年完成。

台灣國防部長邱國正今日到立法院外交及國防委員會進行專題報告及備詢。有立法委員因應韓國日前發佈下一代戰機原型機KF-21，詢問台灣軍方有否研發新一代戰機。中山科學研究院長張忠誠證實，正在研發下一代隱形戰機。

張忠誠透露，研發計劃目前進行兩個研發案，分別是整體設計及發動機製造，當中發動機方案涉及24項關鍵技術，而兩研發案進度理想甚至有超前，涉資共105億元，預計2024年完成。

國防部副部長張哲平被問及韓國KF-21屬於哪一代戰機時，張哲平回答指是四代半，因其武器採用外掛方式，影響匿蹤效果。外界因而推測，台灣在研的下代戰機很可能是採用彈艙設計的「真」隱形機。

台灣首架自行研發製造的空優戰機為IDF「經國號」，原型機於88年出廠，原型機及量產型共生產137架。去年6月，基於IDF改進升級而來的T-5勇鷹高教機試飛。

另外，台軍現時尚有一款AT-3教練攻擊機在役，亦是其自行研製。

1700枚新TOW式導彈明年起交付

另外，據國防部最新送交立法院的預算解凍報告指出，美採購TOW 2B RF無線導引反裝甲飛彈1700枚、發射器57套、發射車100輛，飛彈與車輛等裝備，將在2022丶2024年分批交運抵台。

美軍在2012年起裝備的TOW 2B RF型，最大特點是採無線射頻導引，不像舊型號般受導引銅線受地形限制。TOW 2B RF型射程4.5公里，採頂部攻擊模式，發射後23秒即完成攻擊。

台灣《蘋果新聞網》／《蘋果》資料室

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