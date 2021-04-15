阿里巴巴創辦人馬雲遭北京連番打壓後，一直變得低調，直至昨日（14日）現身在一個視像會議，但他全程沒有發言。內地電子地圖龍頭高德軟件今日亦宣佈，馬雲減持該公司的股份，從原來的67%減至25.28%，而且不再是該公司的大股東。

根據內地工商資料網站天眼查，高德軟件的大股東已經轉為杭州寶軒投資管理公司，持股62.26%，馬雲則是公司的第二大股東。內地媒體之前曾經報道，杭州寶軒投資管理的股東，是多名阿里巴巴現任高層持股。

2001年成立的高德軟件，是內地主要電子地圖供應商之一，2014馬雲旗下的阿里巴巴以15億美元（約117億港元）收購高德軟件，令該公司成為阿里的全資子公司，但馬雲卻仍然維持高德以獨立品牌運件。

在阿里收購後，旗下支付寶的多功能，都結合地圖功能，開始體現出來。而高德地圖結合阿里巴巴大數據，令到司機知道實時的交通情況，及走那條路會快，內媒報道，這功能令內地城市交通阻塞減少10%，同時，高德地亦加入各種各樣的功能，變成民眾的日常工具app。

在去年10月1日長假開始當日，高德地圖為用戶規劃路線超過24億次，用戶駕駛總里程超過36.6億公里，而旗下的高德打車及的士業務完成訂單，比前一年增長70%及163%。

金融界網站

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