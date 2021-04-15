美國總統拜登派遣聯邦前參議員多德（Chris Dodd），以及兩名前副國務卿阿米蒂奇（Richard Armitage）、斯坦伯格（James Steinberg）訪問台灣，晚上到總統蔡英文官邸晚宴。蔡英文透過FB分享與代表團的合照，除了她領養的3隻退役導盲犬之外，新領養的搜救犬「樂樂」也超搶眼地一起合影。

蔡英文在晚宴後在FB上表示，她與美國跨黨派的朋友，在公務場合或視像會議中，經常有互動，「不過，能招呼大家來我裏坐坐，自在的交流，這是更棒的」。

她再次感謝多德、阿米蒂奇、斯坦伯格等代表拜登，專程到台灣表達支持。她強調，深化和美國的夥伴關係，是台灣人民共同的期待，我們一定會為此持續努力。據台媒報道，台方出席者除蔡英文，還出席包括副總統賴淸德、國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正及負責對外貿易談判的行政院政務委員鄧振中等，認為台美雙方在軍事安全及經貿關係上繼續深入交流。

蔡英文在一個月前收養退役搜救犬「樂樂」，樂樂曾在2016年在倒塌的台南維冠大樓進行搜救，2018年蔡英文出席921國家防災日的演練活動，懷裏就緊抱着樂樂，身型嬌小的牠，來頭可不小，不僅是台灣首隻聯合國認證的搜救犬，也是台灣第一隻獲得聯合國認證的傑克羅素㹴。

樂樂去年退役，經過多個月的程序後被蔡英文收養，目前官邸裏還有2貓、3狗。

台灣《蘋果新聞網》／《自由時報》

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