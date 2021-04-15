被指公開國家主席習近平女兒習明澤和姐夫鄧家貴的個人資料，導致24人被集體判刑的「惡俗維基」案，二審期限將屆，被告的代表律師要求查閱案中卷宗被拒，懷疑二審法院圖以書面形式，秘密宣判案件。代理案件的律師今日再次前往茂名中級人民法院提交申請，要求法院排除非法證據、原審判長張書銘自行迴避等，同時，律師亦申請查閱案件的所有卷宗。

包括包龍軍、謝陽、任全牛、覃臣壽等伐前往茂名中級人民法院，遞交一系列申請的文件，法院接受申請，同時向律師發出回條。他們亦預告將在明天前往茂名市檢察院，就他們在本月初就案件的主犯牛騰宇被刑訊逼供的控告，進行答辯。

惡俗維基案涉及24被告，大多數是年輕人，牛騰宇的母親曾經表示，案件黑幕重重，包括酷刑逼供、陰陽文件等問題，但在這些問題曝光後，公安已經坐立難安，四處出擊向案中當事人、家長和律師施壓，最少有5名被告家屬退出家長的通信群組。

牛騰宇的律師包龍軍曾經表示，法院曾經多次要求律師提交二審的辯護書，可是全案逾70多個卷宗，法院只提供約40卷，尚有30多個卷宗及光碟、外置硬碟等資料未予提供。律師要求查閱全部卷宗，二審法院卻聲稱是一審法院仍未提供，但一審法院紀錄顯示，已向二審法院移交偵察卷70卷，法院卷4卷，另有光諜69張，外置硬碟4個，證明負責二審的茂名中院的說法不實。

律師擔心，如果二審法院不提供所有卷宗，但繼續要求律師出具辯護意見，可能會進行不公開審理。

光傳媒

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