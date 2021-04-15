兩岸疫情最新數字：大陸昨日（14日）新增10宗確診個案，均屬境外輸入病例，分別來自廣東4宗，上海3宗，山西、湖北、四川各1宗。內地至今累計90,457宗確診，4,636人死亡。台灣截至4月15日下午4時累計確診1,068宗，死亡個案11宗。

（更新：內容）國家衛健委每日公佈接種疫苗的數據，截至昨日（14日）累計共接種1.79億劑疫苗，以14億人口計算，接種率仍只得12.7%。近期每日新增的接種人數僅有300至500萬劑之間，比之前明顯減少，更與內地官方宣稱每日最大接種能力超過1,000萬劑，相差很遠。

內地網民亦紛紛在社交媒體上，表示因為疫苗短缺，需要延遲接種。網民在微博、知乎等透露，因為疫苗缺貨，已接種第一劑疫苗的網民稱，打第二劑的時間要等當局通知。澎湃新聞網則指出，四川省的「四川天府健康通」手機App，近日已暫停疫苗接種個人預約功能。官方宣稱將改由社區或單位統一組織接種，個人如果要接種疫苗，則要向居住地區的街道或工作單位「諮詢」。

然而，各地疫苗短缺仍無阻北京的接種進度，《新京報》報道，當地累計接種疫苗突破2,000萬劑，至今天中午接種量達到2,004萬劑，累計接種1,250萬人，以北京2,153萬常住人口計算，接種率高達58%，其中754萬人已完成接種兩劑疫苗，496萬人完成第接種一劑。當局又宣稱，18歲以上民眾當中，有64.2%已接種一劑疫苗。

中央軍委機關報《解放軍報》的微信公眾號今日引述專家表示，軍隊人員作為「需隨時執行各類任務的群體」，疫苗除確有保護的功效，同時表示，除了官兵本身有禁忌症之外，應當做到全員接種疫苗。不過，報道未有提及目前解放軍官兵接種疫苗的情況，同時亦未提及官兵會接種那一種疫苗。

疾控中心流行病學首席專家吳尊友同日在2021新京智庫春季峰會上表示，只有一個國家疫苗接種率達到70%、80%，才敢打開國門，「誰先把疫苗接種率搞上去，誰就有優先機會打開國門。」他指出只要在秋冬季以前，提高大陸疫苗接種率，就會在打開國門一事上爭取到主動，所以呼籲民眾要盡快接種疫苗。

台灣傳媒透露，莫德納（Moderna）疫苗預計最快4月底、5月初抵台。惟中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今日（15日）表示，莫德納疫苗將於5月到貨，並非媒體報道的4月底，而下一批阿斯利康（AstraZeneca）疫苗則預計在6月15日前到貨。

莊人祥表示，目前台灣共有2.84萬人接種阿斯利康疫苗，共出現12種不良反應.，但全部都並非嚴重事件。由於接種阿斯利康疫苗可能會出現血栓副作用，台灣民眾接種意願不佳，大家都期望接種莫德納疫苗。台大兒童醫院院長黃立民說，現在醫事人員對阿斯利康疫苗接受度較低，是因安全性有所疑慮，而莫德納疫苗安全性相對高，保護力也好，一旦運到台灣，「應該很快就打完」。

國家衞健委／澎湃新聞網/《新京報》/《解放軍報》/台灣聯合新聞網

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！