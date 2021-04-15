中國環球電視網（CGTN）報道，被指是抵制新疆棉花的幕後推手「良好棉花發展協會」（Better Cotton Initiative，BCI），在其網站刪除抵制新疆棉花的聲明。消息傳出後，內地網民仍然不放過，指「互聯網有記憶」，繼續要求BCI道歉。可是，台灣網民早已發現，其實BCI早在上月底，已經將聲明悄悄下架。

被視為中共大外宣一部份的中國環球電視網報道，指在中國民眾「聲討抵制BCI及H&M等會員品牌後，BCI偷偷下架了這份引起軒然大波的聲明」。報道即時引發網民新一波的批評，直斥BCI的行為是「掩耳盜鈴」，批評「聲明存在過，下架有啥用」，更表明下架「只能說明搜索不到了，不一定就代表把新疆棉拉出黑名單了。正式道歉，撤掉聲明才算數」。

BCI早在2020年就針對新疆生產的棉花感到懷疑，並指認為考慮到中國當局對新疆地區的種種事件，包括人權迫害、強迫勞動、設置再教育營等，並決定先暫時停止採購無法確認勞動實際狀況的棉花，BCI會員的國際品牌，包括H&M、NIKE、Adidas等亦陸續跟進，宣佈停用新疆棉。直至今年3月中共翻舊帳，引發這次內地民眾借新疆棉花抵制國際品牌的活動。

然而，在3月27日，有台灣PTT網上討論區的網民已經發現，BCI的官網已經悄悄刪除這份聲明，但仍可以透過Google網頁暫存功能看到聲明的內容。而在BCI官網上搜尋「Xinjiang」（新疆），也找不到這份聲明。至於BCI官方，至今仍未有解釋撤下聲明的原因。

CGTN／三立新聞網

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