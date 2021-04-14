內地一名非常教師當眾體罰遲到學生，引發爭議。據內媒報道，周一（12日）有多名陝西渭南軌道交通運輸高級技工學校的學生爆料，指有男教師因為十多名女生遲到了幾分鐘，把她們叫上講台「排排企」，然後逐個掌摑。從現場影片可見，男教師掌摑的力度不小，最後一名女生的口罩也被摑得飛脫。校方隨後發佈公告指，此事情節十分嚴重，影響十分惡劣，已經將涉事男教師開除。

網上流傳的影片顯示，12名女生並排站在一個高台上，被一名男教師逐個摑一巴掌，而台下則有眾多學生排隊站着。

據了解，事發時該校學生正在做早操，12名女生因為遲到而被叫上台。當時大家都以為男教師是要當眾訓誡她們，未料他卻從右至左地逐個摑一巴，而且力度相當大，最後一名女生的口罩都被摑飛了。

事件引發社會關注，網民亦議論紛紛，不少人批評男教師的做法：「這是當老師還是當黑社會老大，這麼囂張！」「打的挺熟練啊，平時沒少打吧。」「遲到就搧耳光，是上學還是上刑？」

校方13日火速發出公報指，該校學生科幹事張波要求違紀學生，統一站到學校廣場台階上進行批評教育，但因有學生交頭接耳，未認真對待此事，張波「情緒失控」，當即每人摑了一巴掌。現場影片被上傳網上後，造成輿論影響。校方12日已召開校委會，決定將張波撤職並記大過一次。同時，該校於13日上午召開全校師生大會，會上張波公開檢討，並向學生道歉。

惟因此事情節嚴重，影響惡劣，13日中午經校委會進一步研究，決定開除張波，並對相關領導給予相應處理。至於涉事學生，則已安排進行心理諮詢和心理輔導。

澎湃新聞網

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