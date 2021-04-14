正所謂「不見棺材不掉淚」，內地不時發生遊客遊覽野生動物公園時罔顧安全下車，2016年甚至因此引發命案，但此後仍有不少遊客「我行我素」。日前就有網民在北京八達嶺野生動物園的猛獸區中，拍到一名女遊客下車，當時隔着防護網，一隻老虎快步走向她，人虎之間相距不足4米；隨後又有另一隻老虎跑來。網民前日（13日）曝光影片後引發網民熱議，紛紛斥責該名女遊客：「這些人是腦子裏都是屎麼？上一次八達嶺動物園的慘案歷歷在目，這些人就忘了？」「想死可以，請不要害老虎，謝謝。」

事發於本月10日下午3時，地點位於園區的孟加拉虎園。從網上影片可見，一輛白色私家車靠着左側的防護網停下，一名女子正站在車子右側的副駕駛座外。與此同時，一隻老虎發現了女子，立即飛奔到防護網前，隔着防護網虎視眈眈地盯着女子。但女子似乎仍不覺得害怕，打開了車門後，磨蹭了一會兒才上車。而在女子上車之際，畫面左下方可見，有另一隻老虎也跑來，與之前一隻老虎一同盯着車子離開。

據悉，當時車上共有兩名遊客，一人下車後被巡邏員發現並阻止。該遊客對巡邏員稱，看到柵欄電網後誤以為可以下車，她向工作人員道歉後離開。

八達嶺野生動物園一名工作人員13日回應內地媒體稱，當時巡邏員發現下車的女遊客後及時制止，並對她作出警告，女遊客隨後上車離開。「目前，各部門也都在調查，其他情況我們暫時不方便透露。」

園方表示，遊客入園時會簽署相關協議，今後會加強對重點區域巡查及對遊客的安全告知。

早在2016年，八達嶺野生動物園就發生過一宗命案。當年7月23日下午3時許，一名趙姓女子與丈夫、孩子及母親等4人在園內自駕遊，趙女與母親突然先後下車，結果被躲藏在附近的老虎襲擊，趙女受重傷送院，其母則當場被咬死。

新浪微博／北晚新視覺

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