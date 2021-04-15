阿里巴巴創辦人馬雲遭北京連番打壓後，一直變得低調。昨日（14日）馬雲參加俄羅斯總統普京召開的，俄羅斯地理學會監事會視像會議，是阿里巴巴涉壟斷，遭內地重罰182.28億元人民幣後首次露面。不過，馬雲全程只在喝茶，並無發言。部份人猜測馬雲可能已「安全着陸」，也有人指他與俄羅斯總統普京私交甚篤而「畀面」參加，亦有網民笑指馬雲全程喝茶不發言，是吸收了言多必敗的教訓，但也有網民奇怪，馬雲與地理有何關係。

據俄羅斯衞星通訊社報道，這場會議全程2小時，馬雲坐在中國風佈置的房間內，一直只充當聆聽者，聽其他與會者交流和發表報告，他只偶爾有端起茶杯喝茶。

馬雲自去年螞蟻集團上市在最後關頭被官方叫停後，一直表現低調。即使阿里巴巴被罰以天價罰款也一直保持沉默。

與俄關係密切

有網民好奇，馬雲與地理有甚麼關係？這就不得而知，但馬雲與俄羅斯關係密切是不爭的事實。去年武肺肆虐全球，俄羅斯國防部在同年3月表示，已收到由阿里巴巴創辦人馬雲捐贈的100萬個口罩及20萬份武肺的檢測套裝，更形容馬是「真正的朋友」。俄羅斯國防部的聲明表示，馬是真正朋友之外，亦指馬曾致電俄羅斯國防部長肖古（Sergei Shoigu），表達自己對俄國早前曾向中國提供幫助為之感動。

2019年9月10日，馬雲在阿里二十周年之際，也是自己的生日，卸任了阿里董事局主席職務。馬以阿里董事局主席的身份做了最後一次演講。在同年9月11日的遠東經濟論壇企業家圓桌會上，普京中途打斷會議，直擊靈魂地問他：「馬雲，你這麼年輕為甚麼退休？」馬面對這突如其來的問題也很是意外，不過依舊從容地說到：「總統先生，我不年輕了，昨天剛好在俄羅斯過了54歲生日。我創業19年，做了一些事，但還有更多熱愛的事想做，比如教育和公益。」

馬雲曾多次訪問俄羅斯。在2017年10月19日的瓦爾代俱樂部年會上，普京在介紹阿里是稱阿里是偉大的公司。在提問環節被問到領導力問題，普京特意邀請馬雲來回答，稱因為馬雲正是一位有偉大領導力的企業家。阿里近年投資俄羅斯，並與該國三巨頭成立合資企業，包括俄羅斯直接投資基金（RDIF）、移動運營商MegaFon以及互聯網集團Mail.ru簽署協議，成立名為全球速賣通（俄羅斯（AliExpress Russia）的中俄合資企業，均獲普京大力支持。

網民反應：

凌風飛舞漫雲舒：馬哥保持沉默了，以前是必須得指點江山的

路邊錄歌的鹿：太安靜反而有問題

過路茶水：正常，有心事煩的不行。

收收-演過了：大資本家出席這種會議 我怎麼感覺有些慌呢

黑月幽靈2077：風頭過的差不多了，這是敢露面了

穿過你的長發：為甚麼參加這個會議？

初評論者：寶寶心裏苦，但寶寶不說。

風劍風語：肯定國家推薦的

觀察者網

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