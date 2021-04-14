新疆強迫勞動風波繼續發酵，日本知名食品品牌可果美（KAGOME）前日宣佈，今年內停用新疆番茄及其製品，考慮因素包括人權問題。新疆番茄醬產量佔全球四分之一，出口全球逾100個國家或地區。全球市佔率較新疆棉花佔五分之一更強。

多款產品港超市有售

《日本經濟新聞》報道指，日本可果美宣佈在2021年底前，停止使用中國新疆生產的番茄加工產品，除成本與品質外，人權問題也是考慮因素之一。至於過去使用的番茄，該公司亦會調查「是否是在侵犯人權的環境下生產出來」。

報道又指，新疆產番茄品質佳，全球35%的番茄產量來自中國，過去可果美會使用新疆產番茄加工品，惟近年供應減少，目前該公司使用的番茄中，僅不足1%來自新疆。該公司亦早於去年停止輸入新疆番茄，加上可果美在華銷售額只佔其整體銷售額的0.4%，故較易停用新疆產品。香港各大超市有售可果美出品的蔬果汁、料理包及罐頭食品，其中包括番茄鷄肉醬包、番茄雜菜湯包、番茄火鍋湯底、番茄汁及番茄醬等。

番茄是新疆最重要的經濟產業之一。由於以汁水較少著稱，新疆番茄有近94%為出口番茄醬。新疆產的番茄汁和番茄醬，佔中國番茄製品出口的70%以上及全球貿易總額的四分之一，是亞洲最大的番茄生產及加工基地。

環球網/新華社/中國產業信息