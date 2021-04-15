內地加長版五一假期即將到來，最新數據顯示，估計有2億人次會展開報復性出遊，預訂機票量已超越2019年同期，較去年同期更增加25倍。有望成為史上最熱的「黃金周」。而剛過去的清明連假（4月3日至5日），中國國內旅遊出遊1.02億人次。

內地今年的「五一」長假是5天的加長版，大量民眾準備出遊。據網絡旅遊平台「去哪兒」統計，今年「五一」機票預訂量已大幅超越2019年同期，和去年同期相比更增加逾25倍。機票平均支付價格比2019年上漲超過兩成。其中4月30和5月1日，北京—三亞部分航班經濟艙已經售罄，只剩上萬元人民幣的商務艙還有餘票。

去哪兒大數據研究院院長蘭翔表示，早在農曆新年期間，「五一」酒店預訂就出現明顯增長，原因在於大量抑制的出行需求沒有釋放。由於一票難求，部份人已提早出遊，4月28日起，搭機旅客就明顯增加，4月30日的旅客量達到高峰，人數甚至超過5月1日長假首日的旅客量。

另一旅遊平台「攜程」截至昨日（14日）數據顯示，五一期間的機票、飯店、門票、租車的訂單量，較2019年同期分別成長23%、43%、114%、126%。

攜程研究院行業分析師方澤茜表示，在疫情有效控制，政府部門持續放寬出行限制等，五一有望迎來爆發式出遊，出遊人次有望突破2019年水平達到2億人次新高。

攜程指出，五一長假，約7成人群選擇跨省遊；預訂五一跨省跟團遊的人數比4月成長近6倍。

由於各地紛紛取消景區限流，截至14日，預訂景區門票的人數比2019年大幅成長114%。

另外，剛過去的清明連假，據文化和旅遊部數據中心統計，內地有1.02億人次出遊，年增144.6%，已經恢復至疫情前同期的94.5%。

中央社／聯合報

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