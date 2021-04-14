中國政府近年多次強調會放外資進入中國巿場，惟實際上經常恫嚇外資「吃中國人的飯，不要砸中國人的鍋」；相反，中資財雄勢大，就總是想打入西方自由巿場，藉收購在外國企業大展拳腳，同時可以「用錢掩住外國企業把口」，令它們不敢在敏感議題上得罪中國。其中運動品牌和奢侈品牌都是中資的目標，知名的品牌如K-Swiss、FILA、Clarks等都已經染紅。只是，有錢不代表經營有道，中資亦曾在外國的商業戰場敗走。

中國本土最大運動品牌安踏致力發展運動王國，在海外的併購活動亦涵蓋不同的體育用品，公司早於2009年收購意大利運動休閒品牌FILA的中國業務；2015年收購英國登山運動品Sprandi 85％股權；2018年12月，由安踏牽頭的財團收購芬蘭運動品牌Amer Sports逾九成股權，安踏本身則佔57.95%股權，原本屬於Amer Sports的行山用品名牌Salomon、Arc’teryx、滑雪品牌Atomic、網球品牌Wilson、運動服裝Peak Performance、潛水器材Suunto等一次過收歸旗下。

其他中國體育品牌亦不甘後人，特步於2019年收購網球鞋「一哥」K-Swiss、Palladium及Supra；陷入侵權風波的中喬體育（前稱：喬丹體育）去年亦收購英國老牌子UMBRO的大中華區業務。另外，由前體操運動員李寧，其公司在2016年以1億元人民幣（約1.18億港元），收購美國女性運動品牌DANSKIN，而他出任主席的私募基金萊恩資本（LionRock Capital）2020年亦收購英國知名百年鞋履品牌Clarks，外媒報道指交易作價涉約1億英鎊（約10.09億港元）。

另外，由於中國國家主席習近平熱愛足球運動，不少企業都投其所好，即使本業與體育無關，仍然落力出錢投資外國的足球勁旅，其中有以房地產起家的萬達集團，2015年以4,500萬歐元（約4.1億港元）收購西甲球會馬德里體育會20%股權，更將其主場冠名為「萬達大都會球場」。

做電器零售和地產開發企業起家的江蘇蘇寧集團亦於2016年入主意甲老牌勁旅國際米蘭，同年中國商人夏建統、中資復星國際分別成為英格蘭球會阿士東維拉和狼隊的老闆，翌年，另一中國商人李勇鴻收購了米蘭城另一支球會AC米蘭。不過，這些商人都交了不少學費，夏建統和李勇鴻都先後失意離開，蘇寧治下的國際米蘭近期亦屢傳資金周轉不靈。

由於中國市場為全球奢侈品市場的主要推動力，復星國際亦看好外國的奢侈品牌，除了早年買下的美國女裝品牌St. John、希臘配飾品牌Folli Follie；2017年復星亦先後增持意大利男裝奢侈品牌Raffaele Caruso SpA和德國服飾品牌Tom Tailor的股權；2018年再成功收購法國時裝名牌Lanvin的控股權。

福建的七匹狼近年就被業內稱為「收購狼」，2017年以3.2億元人民幣（約3.8億港元）購得著名設計師「老佛爺」Karl Lagerfeld在大中華地區的商標使用權。另外，深圳歌力思服飾你可能未聽過，但其母公司先後收購了德國女裝品牌Laurel、美國輕奢品牌Ed Hardy、法國設計師休閒品牌IR，於2017年8月更拿下美國華裔設計師品牌Vivienne Tam的中國營運權。中資更越買越貴，民企剛泰集團同年以近2億歐元（約18.4億港元）成功收購意大利高級珠寶品牌Buccellati 85%股權。中國紡織巨頭山東如意集團亦先後收購瑞士奢侈品牌Bally、法國巴黎SCMP公司、英國百年風衣品牌Aquascutum等。

不過有錢卻未必懂得管理，例如剛泰購入Buccellati後，由於自知人才不足，要保留Buccellati本身的管理團隊，及後盈利不達預期，最終需轉手予瑞士歷峯集團；日本大型服裝企業瑞納（Renown）2010年和山東如意集團合作重組，惟成效不彰，最終於2020年不敵武漢肺炎疫情宣佈破產。

《蘋果》資料室／綜合報道

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