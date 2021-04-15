美國罕有地同時派出兩個訪問團分訪兩岸，分別是氣候特使、前國務卿克里（John Kerry）訪問上海、美國總統拜登老友前參議員多德（Chris Dodd）則到台灣訪問，並與總統蔡英文會面。有內地專家認為，美國同訪兩岸的安排，體現了華府強調平衡的東亞政策佈局。不過，中國對美派員訪台表達強烈不滿，並以實彈演習作回應。

克里應邀訪問中國，昨晚（14日）深夜抵達上海，有傳將與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪。多德則率前副國務卿阿米蒂奇（Richard Armitage）、斯坦伯格（James Steinberg）訪問台灣，今日並與台灣總統蔡英文會面。

上海東亞研究所助理所長包承柯表示，近期有4項國際外交動態值得注意，首先是日本首相菅義偉今日至18日訪美；其次，是美俄總統於13日通話；第三則是克里訪問中國；第四就是美國的非官方代表團訪台。他認為這4個動態具有聯動關係。

他說，中日是東亞最重要的兩個國家，因此在日相訪美深化兩國同盟之際，美國也派出克里訪中，對北京釋出合作訊號。而此前，美國已先和與中國關係密切的俄國通話過。

多德率領非官方代表團訪台，則是華府藉此強調美國在台海議題中具有角色。

包承柯說，相關動態顯示拜登的東亞政策具有「平衡感、系統性」，「未忽視哪一方」；這和前總統特朗普時代「情緒性」的政策風格不同。

不過他也強調，美國尚未正式任命國務院的東亞和太平洋事務助理國務卿（亞太助卿），拜登的中國政策還未確定下來，因此相關動態只算是戰略性佈局，未必針對解決哪些具體問題。

拜登已於3月26日已提名美國前駐越南大使康達（Daniel Kritenbrink）出任亞太助卿。之前該職由金聖（Sung Kim）代理。

至於訪台的非官方代表團組成，包承柯認為，相關成員都曾有官方背景，「非官方」的說法只是美國在打「擦邊球」。

他也認為，本次代表團成員包括兩名前副國務卿，相較以往美國訪台的卸任官員，層級的確有所提高。

包承柯又指，美國國務院近日雖公佈最新的對台交往準則，但有關訪台現任官員層級、台灣正副總統等6名高階官員不能訪問華府，和美官員不參加台灣官方「雙十國慶」儀式等核心內容，仍未改變。

中央社

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