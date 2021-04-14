有「敢言企業家」之稱的河北民企大午農牧集團創辦人孫大午（圖）及其妻兒、公司高管等30人，自去年11月遭河北警方以涉嫌觸犯尋釁滋事、非法吸收公眾存款等罪名帶走後，集團早前更遭當局派出29個工作組「共管」。集團顧問鄭成月周一（12日）向當局提供10份政府訊息公開申請書，要求當局公開29個工作組的相關資料。

據維權網報道，孫大午等人去年遭河北保定市警方帶走後，當局已先後向大午集團及其旗下28家子公司派駐了29個工作組，保管或「共管」了公司公章。工作組除介入審批集團重大事項外，甚至還包括聯繫客戶，「陪同」公司負責人外出等。

顧問促公開工作組資料

集團顧問鄭成月指，自工作組接管集團以來，自己作為集團顧問對工作組的審批事項等一概不知。在工作組的「幫扶」下，集團已出現嚴重的客戶及技術人才流失、營業額銳減至虧損狀態，企業自主經營權受嚴重影響。

因此，他本周一已要求保定市政府公開該29個工作組派駐集團的法律依據、職能、負責人姓名及聯絡方法；說明「共管」公司公章的法律依據及用途；「幫扶」人員資料、目的及時限等，以保障企業權益。

不過，據自由亞洲電台引述關注案件的美國人權組織「公民力量」創始人楊建利指，預計當局不會回應鄭成月的要求，但強調其做法非常正當。

維權網/自由亞洲電台