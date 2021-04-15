台灣防檢局今晚宣佈，在新北市林口區發現本島首例牛結節疹（Lumpy Skin Disease）病例，目前已經撲殺8隻病牛。當局調查發現，病牛身上的病毒，與前年大陸、去年金門發病毒完全一樣，當局已經將診斷及檢驗結果通報世界動物衞生組織（0IE）通報。由於乳牛受牛結節疹感染的風險，較肉牛高，這或威脅140億元新台幣（下同，約38億港元）產業，當局已緊急為養牛的牧場打疫苗。

防檢局指出，昨日下午接到新北市動保處通報，林口區一個肉牛場有8隻牛隻皮膚有結痂，而且發燒，懷疑為牛結節疹，隨即採取行動管制及消毒，並且通報防檢局。今日經畜衞所確診為台灣本島首例牛結節疹案例，農委會隨即報行政院成立牛結節疹中央災害應變中心，以協調各部會及各縣市政府，防堵疫情擴大。

農委會統計，台灣本島有1,197個肉牛場，飼養3.5萬隻肉牛，年產值約25億元（約6.83億港元），乳牛場560座，飼在12萬隻乳牛，產值115億元（約31.4億港元）。農委會主委陳吉仲表示，如果根據專家建議，包括從明天起新北、桃園等地牛場完成打疫苗、苗栗以北地區3日內完成，應該可以有效控制疫情，但如果未能控制，從彰化、雲林到屏東有多個酪農區，影響非常巨大。

牛結節疹是透過病毒感染的牛疾病，非人畜共通，亦不會危及牛肉及牛奶安全。這病曾在新疆、福建等地爆發，病毒極可能透過蚊子傳播，潛伏期為28天，死亡率介乎1至5%。一旦牛隻受感染，乳牛的產奶量會大減，公牛會不孕，而且牛隻會瘦得剩皮包骨，如同報廢，會失去經濟價值。

台灣《蘋果新聞網》

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