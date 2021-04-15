馬雲罕有露面參加俄羅斯地理學會監事會會議，引發不少網民關注，究竟這個地理學會會議是有甚麼功用？根據俄羅斯地理學會官網公告，俄羅斯地理學會監事會視像會議昨日（14日）於莫斯科國立大學舉行，由普京主持。活動期間，總結了俄羅斯地理學會去年的工作成果，並提出了2021年的計劃。

資料顯示，俄羅斯地理學會是普京近年積極開發北極的組織之一，總部位於莫斯科俄羅斯地理學會為俄羅斯的地理學組織，創立於1845年，主要從事地理研究、考察、探險及開發等。普京一直擔任該會監事會主席。

俄羅斯地理學會近年在開發北極資源方面扮演重要角色。普京早在2012年已指出，學會每年應該組織「北極浮動大學」科研考察，為俄羅斯水文氣象和環境監測局收集了重要數據。

2013年2月普京又簽署了《俄羅斯聯邦北極地區2020年前發展戰略》，要求加快在北極地區勘探、劃界，搜集證明冰洋海底部分區域是俄大陸架延伸的足夠證據。

俄羅斯積極投入北極研究，是因為隨着地球暖化，北極冰融，北極的資源、戰略位置及航運商業價值與日俱增，成為各大國爭奪目標。俄羅斯更將北極視為其國家安全的核心利益。

據估算，北極航線全面開通，可大幅降低歐亞間的航運成本及時間，以從中國北緯30°以北港口出發到歐洲，如經北極航道可較走傳統的蘇伊士運河縮短4成路程，燃油成本少15%。

此外，北極亦擁有豐富自然資源。據美國地質調查局資料顯示，全球待發現油氣資源有四分之一在北極。

由於北極航線大部份在俄羅斯控制之內，而且它作為能源大國必須掌握北極的油氣資源以維持大國地位，所以一直與其他涉及北極區域的國家，例如美國、加拿大、丹麥及挪威等，爭奪主導權。

新浪微博／俄羅斯衞星通訊社／《蘋果》資料室

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