美國總統拜登派遣聯邦前參議員多德（Chris Dodd），以及兩名前副國務卿阿米蒂奇（Richard Armitage）、斯坦伯格（James Steinberg）訪問台灣。多德等人今（15日）上午赴總統府會晤總統蔡英文後，下午與台灣朝野立委會面。他在會面第一個問題就針對國民黨，「關心」該黨在「九二共識」的立場，國民黨主委亦強調不會接受「一國兩制」。

多德一行人今下午5點在台北萬豪酒店，與「台美國會議員聯誼會」的跨黨派立委見面，會面長約1小時，過程融洽，而且不是坐沙發閒聊，算是正式的討論。出席立委包括國民黨立委蔣萬安、陳以信、民進黨立委羅致政、民眾黨立委高虹安、無黨籍立委林昶佐等人。

據轉述，美方的第1個問題就是詢問「國民黨目前對九二共識的立場是甚麼」。出席的陳以信及蔣萬安回答時稱，國民黨的政策還維持「九二共識」，「不會改變立場」，並聲稱他們認為的「九二共識」不等於「一國兩制」，他們亦聲稱不會接受「一國兩制」。

在會面時，美台雙方都未有談及在台灣備受關注的輸入含瘦肉精美國豬肉的議題，美方亦未就民進黨政府及台灣近期政策提出討論或看法。羅致政表示，他發言回應台灣年輕人對兩岸問題看法時稱，認為目前的年輕人才，比長輩們更有國際觀，當初總統蔡英文當選時，年輕人不只是單純支持小英，而是對大陸投下了反對票，台灣年輕人也關心香港發展，「怎麼會說年輕人不知道國際事務」。

當美方詢問立委美國跟台灣最重要的議題是甚麼時，羅致政表示除了傳統中共軍事擴張，目前大陸正在進行資訊戰、認知戰，持續利用民主自由特性，企圖干擾、影響其他國家，這部分台灣應該與美國更加緊密合作。

台灣《蘋果新聞網》

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！