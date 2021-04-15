山東青島女研究生江歌2016年留學日本時，遭室友劉鑫（現改名為劉暖曦）的前男友陳世峰殺害，期間在屋內的劉鑫未予施救。江歌母親江秋蓮以生命權糾紛為由，對劉鑫提出訴訟。案件今日（15日）上午在山東省青島市城陽區人民法院公開開庭審理，獲得大批傳媒關注，甚至有記者在法院外做直播。而劉鑫則未有出庭。

早上8時許，江秋蓮的代理律師黃樂平出現在法院門口。他向記者表示：「動刀殺人的是陳世峰，但置江歌於死地的是劉鑫」。而劉鑫則未有出庭，昨日（14日），有內地傳媒在青島見到劉暖曦及其父親並追問她是否出席庭審等問題，劉鑫未予回應。

今次案件受到內地傳媒關注，不少記者和群眾聚集在法院門口。城陽區法院一名工作人員亦表示，會容許有群眾代表和記者旁聽本次庭審，《半島都巿報》派出記者在法院門口直播，講述庭內的進展。

黃樂平早前在微博先後發佈6個江歌遇害案的事實焦點，即江歌是否和劉鑫同時上樓、案發當晚江歌為甚麼在地鐵站等劉鑫一起回家、案發時房間是否被人鎖了門、案發時劉鑫是否知道江歌在門外遇害、劉鑫是否知道殺人者是陳世峰、案發後劉鑫是否主動向警方指認陳世峰等內容。黃樂平指出，被告劉鑫雖然沒有直接參與陳世峰對江歌的故意殺人行為，但劉鑫對江歌死亡存在無可推卸的重大過錯。

在日本東京留學的山東女生江歌，2016年11月3日凌晨在公寓門口，遭室友劉鑫的前男友陳世峰刺22刀身亡，陳世峰隨後被日本法院依故意殺人罪和恐嚇罪囚20年。江秋蓮於2018年10月15日宣佈起訴劉鑫，索償203萬人民幣（約241港元）。

庭審原定於去年6月30日開庭，惟受到疫情影響延。而劉鑫則一度拒收傳票，她在事後成為KOL，更在江秋蓮的傷疤上灑鹽，惡毒「問候」江秋蓮：「阿姨，血餛飩好吃嗎？」「我看你熱度也逐漸消退了，我上來幫一下你，不然你做不出文章了，太可惜了。」還對江秋蓮發言語性暴力的短訊。

澎湃新聞

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