內地商人李亨利指控涉嫌資助危害國家安全犯罪活動罪，《環球網》、《法治日報》披露4宗近年被國安部門偵辦的危害國家安全的案例。當中涉事的疑犯全是年輕人，包括兩名曾來港攻讀大學的內地生，他們被指控參與反修例活動，其中1人更公開聲稱要「光復香港」。

報道指，其中一名姓楊的內地生，2017年到香港一間大學就讀電影碩士，受境外反華勢力影響，對內地產生敵對情緒，2018年後參與境外敵對組織的組黨結社活動，幫助反華宣傳，並參與非法遊行，其後加入組織的核心群組「小沙龍」，頻繁發佈「封殺中企」的聯署信，討論中國領土問題，並提出利用wifi熱點及airdrop，傳播反華宣傳品，2019年6月反修例風波期間，除了轉發聲援的Twitter文章，又向境內分享香港鬥爭經驗，去年6月被國安機構拘捕，官媒指楊姓學生對違法犯罪行為供認不諱，承諾不再從事危害國安活動。

另一名陳姓內地生則在2014年起先後在港大及中大攻讀學士及碩士，官媒指他受香港社會政治環境影響，逐步形成反華政治立場，在社交媒體發表大量支持反修例示威、攻擊中央對港管治的言論，甚至公開聲稱要「光復香港」。去年5月被國安機關審查後，寫下10萬多字的悔過書，如實交代是加入反華組織，表示會痛改前非，不再參與違法活動。

另一位姓田的河北新聞系高校生，則被指長期收聽境外反華媒體廣播節目和經常瀏覽境外政治信息，逐漸形成反動思想。進入大學後，他獲反華媒體記者引薦，成為西方知名媒體的北京分社實習記者，和擔任多個境外敵對媒體邀的駐京記者。官媒指田姓學生接收大量活動經費，介入炒作多宗敏感案件，累計刊發署名文章500餘篇。

該名學生又被指於2018年創辦境外反動網站，大肆傳播各類反宣傳信息和政治謠言，對中國進行惡毒攻擊；一年後更被邀請到西方國家與敵對組織接觸，秘密搜集抹黑中國的證據。2019年6月國安機關依法將田姓學生緝捕歸案，去年11月案件非公開審理。

內媒披露的第4宗案件，聲稱是由親人揭發。案程指2020年4月，贛州市一名姓張的村民懷疑兒子在廣東汕頭工作期間從事過危害國家安全的違法活動，勸說並陪同兒子自首。兒子主動交代，指自己於2019年通過微信結識境外間諜情報機關人員，對方以兼職為誘餌指使他從事了危害國家安全的活動，他其後每天到駐汕頭的部隊觀察記錄，拍攝港口艦艇舷號的情況，再通過微信發給對方，共收取間諜經費近3萬元人民幣（約3.6萬港元）。報道指犯人自首且積極配合國家安全機關辦案，可從輕、減輕或者免除處罰。

《法治日報》

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