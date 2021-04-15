今日是中國第6個國家安全日，同時亦是前中國領導人胡耀邦逝世32年的忌辰，絕大部份內地傳媒未有相關報道，僅得《人民日報》旗下的微博「俠客島」發文悼念，以及大眾網有重溫胡耀邦生平。有網民轉發「俠客島」的發文並重提胡耀邦在位時期的「兩少一寬」政策。

俠客島於今（15日）早發文，提到黨史內的今天，並列出兩段歷史，包括是在1937年4月15日，中共中央發出《告全黨同志書》，以及1989年4月15日，胡耀邦在北京逝世。

發文中形容胡耀邦是「久經考驗的忠誠的共產主義戰士，偉大的無產階級革命家、政治家，解放軍傑出的政治工作者，長期擔任黨的重要領導職務的卓越領導人」，但未有提到胡耀邦逝世引發的六四運動。

不少網民在發文下留言，畫面顯示有93人留言，但僅能看到當中的4個，其他大部份懷疑被隱藏。網民惟有轉發俠客島的貼文，並讚揚他是平反冤假錯案的執行者，亦有人指胡耀邦是一個不謀取私利的好人，兩袖清風，但不具備一個優秀政治家的遠見。

亦有網友的轉載留言時意有所指「1989，難以抹去的記憶」、「某組織配紀念他嗎？」有網民則提及胡耀邦在位時間的「兩少一寬」政策，即對少數民族的犯罪分子要堅持「少捕少殺」，儘量從寬處理。在今日新疆少數民族被迫害的背景下，顯得更為諷刺。

另一內媒大眾網亦有拍片介紹胡耀邦生平，並記載胡耀邦於1958年到河南參觀時寫下「心在人民，原無論大事小事；利歸天下，何必爭多得少得」的對聯，形容是胡耀邦為民情懷的真實寫照。現任國家主席習近平於2015年的紀念胡耀邦同志誕辰100周年座談會上講話時，亦曾引用此對聯。

山東網／新浪微博

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！