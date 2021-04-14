美國民主黨前參議員多德及兩位前副國務卿阿米蒂奇、斯坦伯格在昨午3時10分抵達松山機場，成拜登上任首個赴台代表，兩岸局勢隨即升溫，中國海事局宣佈在台海近南澎列島，以及南海汕尾一帶進行實彈演習。台國防部表示目前台軍嚴密掌握。

紀念台關係法42周年

今次訪團為「非官方」性質，是為紀念「台灣關係法」立法42周年。不過，多德與拜登深厚交情，多德更是當年《台灣關係法》立法過程的重要推手。昨天一團人抵達台灣松山機場，台灣外交部長吳釗燮與美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑到現場接機。台灣總統府發言人張惇涵透露，總統蔡英文將在今日上午10時於總統府接見訪問團，並在晚間於官邸設宴接待，雙方會談及深化台美各層級及各領域的合作。

華台海軍演表不滿

多德一團人會在16日離開，廣東海事局先在前日公佈在南海，汕尾海豐附近海域進行射擊演習，昨再公佈在南海，南澎列島附近海域進行實彈射擊演習，其中南澎列島的射擊演習屬於台灣海峽區域，地點敏感，演習至20日才結束。台灣國防部發言人史順文稱台軍有嚴密掌握，並且適切回應。中國外交部發言人趙立堅稱，中國堅決反對任何形式的美台官方往來。翻查紀錄，中國在2018年亦曾宣佈在台海實彈射擊，當時的地點在泉州市對出，用來回應時任台灣行政院長賴清德自稱「務實的台獨工作者」。

美軍似乎在南海亦在密切注視。北京大學海洋研究院的「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI）指，美國空軍RC135W電子偵察機周三早上從日本沖繩起飛，另一架C40B運輸機則從韓國起飛，兩機在東海上空飛行，穿越東海防空識別區。SCSPI又拍到美國航母羅斯福號在12日位於菲律賓北部，兩棲突擊艦馬金島號前日在菲律賓東部。

台灣《蘋果新聞網》/SCSPI