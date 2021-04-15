表面上說是要宣傳國家安全，實際是要共產黨的執政地位，內地的大內宣可謂無孔不入，甚至連巴士的車身廣告牌都不放過。廣東省多個城市，包括廣州、珠海、湛江、梅州、中山、韶關等，都已啟動國安號專線運行，預計會持續1年。在韶關，國安號專線啟程當日特地找來不同行業的人士來做騷，惟乘客反應冷淡。

投入使用的國安號巴士專線車身兩側的顯着位置會繪製「國家安全、人人有責」標語和國安機關受理舉報電話的熱線；車內亦會擺放《國家安全法》、《反間諜法》、反奸防諜知識手冊、紀念車票等宣傳資料；而每輛國安號都會聘請一名國家安全宣講員作為「號長」，不定期對廣大乘客展開現場宣講。國安號亦會被安排途經市區學校、醫院、商業區、地標景點、交通樞紐等人流密集區和路段。

在韶關，國安號專線巴士於4月10日啟航，途經巿內的風采樓、百年東街、五里亭大橋、韶州公園、韶關站等地標建築。在啟航的第一日，當地政府特地找來學生，教師、醫生、律師、工人等社會代表來乘搭，並向他們派發國家安全宣傳單張和手冊，但官方公佈的圖片所見，乘客目光呆滯，對宣講員的說話內容似乎不太感興趣，甚至有乘客在宣講員講解時在玩手機。

綜合報道

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