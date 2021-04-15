（更新：內容）北京上月15日遭遇十年以來最強沙塵暴吹襲，後來又於28日遭遇另一波沙塵暴，現時又有捲土重來的跡象。中國天氣網報道，北京西北部於周四（15日）下午約2時再次出現大風和沙塵，並出現泥雨。北京市生態環境監測中心則表示，目前全市空氣質量已經達到輕度污染水平；不過氣象部門強調，這次沙塵強度明顯弱於早前兩次。

北京的氣象部門指出，下午3時當地受到沙塵暴影響，大風夾雜着沙塵，令到全市天空陰沉，多地下起泥雨。海淀、懷柔、延慶、昌平等多地的民眾，都稱沙塵夾雜着降雨，打在民眾身上、車上，有民眾留言稱：「這份泥雨已送達，愛車已經簽收！」「不論你是淺色衣服還是黑色衣服都得遭殃，讓你秒變泥娃娃！」

北京市氣象台則發佈雷電藍色預警信號，預計下午大部分地區有雷電活動，提醒民眾要注意防範。

河北省張家口亦受沙塵暴侵襲。張家口市氣象台於周四（15日）下午12時38分發出沙塵暴黃色預警訊號，指受地面氣旋影響，未來24小時內當地大部分地區將出現沙塵暴天氣（能見度小於1,000米），局部可能出現強沙塵暴（能見度小於500米）；當局其後再於下午12時47分繼續發佈大風黃色預警訊號，強調受強冷空氣影響，預料未來24小時內當地大部地區會有7至8級西北風，陣風可達9級以上，並呼籲相關單位做好防範措施。

內蒙古自治區多地周四（15日）上午同樣遭遇沙塵暴襲擊，而這股沙塵天氣正逐漸向東南方向移動，甘肅、寧夏等地風沙漸起。當局於早上10時發出大風藍色預警信號，當地西部和中部偏北地區已受大風影響，平均風力為6至7級，且可能持續一段時間。有內媒記者在呼和浩特市記錄沙塵來襲的過程，指其中一棟樓在短短7分鐘內就被沙塵「淹沒」。

中國天氣網首席分析師胡嘯表示，預計這股沙塵於周四下午將逐漸自西向東影響京津冀一帶，北京平原地區之後亦會逐漸加大，晚高峰（即下午約5時至7時）可能是核心影響時段，提醒民眾要做好防風防沙準備。

北京市教委已建議停止全市大中小學校、幼兒園、中等職業學校及校外教育機構停止體育課、升旗、早操、課間操、運動會、體育考試、外出社會實踐等室外活動，並呼籲學生注意安全，減少不必要的外出活動。

中國天氣網／新華社／《張家口日報》

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