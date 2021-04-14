美國上月在阿拉斯加會談被中國戰狼式偷襲，中共外事辦主任楊潔篪一句「中國人不吃這一套」，使會談頓為宣揚國威及雪恥的場所。事隔近一個月，美國總統拜登再派美國氣候特使、前國務卿克里（John Kerry）訪華，另一邊廂則在同時間由拜登最要好的朋友、前參議員多德（Christopher dodd）訪台，足見美國有兩手準備。專家雖一致認為，中美雙方不會有實際外交成果，但這關乎姿態問題，即美國從外交層面上維持政治張力，美台關係也有實際進展，中國只在宣傳上造勢，政治技巧高下立見。

克里是拜登政府首位訪問中國的高層官員，他昨晚抵達上海，今明兩日將與中方官員舉行會議。《華爾街日報》援引知情人士消息稱，克里將與中國氣候特使解振華會面，並會與中國國務院副總理韓正等主管經濟和氣候變化事務官員舉行視像會議。克里或許還將與主管外交事務的中共要員楊潔篪及中國外交部長王毅對話，但會談安排尚存變數。

或與楊潔篪及王毅對話

克里起行前表示，他將試圖與中國在對抗氣候變遷方面達成協議，但不會在經濟或人權議題上對中國讓步。他前日向《華爾街日報》表示，先前已和解振華展開會談，而中國在歷次協商中，矢言降低溫室氣體排放，他率領團隊致力找出方法對中國問責。

中美雙方在全球影響力方面較勁之際，在人權、貿易行為和安全方面皆有所衝突，這趟行程突顯拜登政府致力在與中國競爭的同時保持合作。克里近來在多個場合強調，中美面臨廣泛分歧，但「我們不能成為所有這些分歧的囚徒」，主張氣候變化問題「單獨處理」。克里此前已前往歐洲、印度、孟加拉和阿聯酋進行氣候游說，然而他垣言「對兩國合作抱有希望，但信心不大。」

《環時》：要求合作卻制裁

不過，中國並不樂於這種談判狀態，中共喉舌《環球時報》昨日的社評直言，「（美國）算計的是一筆讓中國單方面盡義務，美國單方面得利益的交易。」社評也提到，美國剛剛才將中國七家超級計算公司列入實體清單，而超級計算對氣候氣象監測十分重要，要求中國合作卻又制裁超算公司，「既然要在氣候領域合作，美方就應拿出誠意，不能戰略算盤扒拉得太精。」

此外，克里對中國的訪問，招致共和黨人的批評。眾議院外交事務委員會共和黨領袖麥考爾周二發聲明嚴斥，克里中國之行「是在發出一個絕對錯誤的訊號。」《華爾街日報》